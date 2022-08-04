佩洛西访台北京怒气难消 痛骂G7+欧盟新八国联军

中美关系 G7 台湾

美国众议院议长佩洛西虽已离开台湾，访问韩国后已抵日本，北京的怒火仍然难消，中方发起大规模锁岛军演之际，七国集团外长与欧盟外交代表发表声明，敦促北京不要单方武力改变现状，遭中国外长王毅痛斥七国声明“废纸一张”。

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首先让我们看看七国集团外长及欧盟外交高级代表在3日发表的简短声明的内容。声明说，“我们关切注意到中华人民共和国近期所采取和宣布的锋芒逼人的举措，尤其是实弹演习和经济胁迫。这些举措或将导致不必要的（事态）升级。”声明强调七国与欧盟议员出国访问是正常、例行的行为，北京的“过激反应带来了加剧紧张局势和破坏地球稳定的风险”。

七国和欧盟代表呼吁中国不要单方面以武力改变地区现状，以和平方式解决海峡两岸分歧，并强调各自的一个中国政策立场没有改变。

声明的基调在于鼓励各方保持克制，以免误解、误读、误判，从而和平化解危机。但中方可能因未能阻止佩洛西访台而生的怒火全部发泄到这一纸四平八稳的外交声明上了。

外交部长王毅一句话把七国集团全部划到对立面，称“西方七国集团纠集在一起”，发表了一个“所谓的声明”，称其“公然为侵权者张目，反而向维权者施加压力”，这一声明不过是“废纸一张”。

王毅部长定调，其手下的“欧盟使团”发言人更费尽心思，堆砌一大堆骂人的词汇发泄愤怒。怒骂七国集团外长及欧盟外交代表声明“作恶多端，纠集同伙，变本加厉，万恶之尤。助纣为虐，沆瀣一气，指鹿为马，无耻之极。”

中国欧盟使团发言人怒火逐浪高，称“百年前有八国联军入侵中国。今天G7+1又是八方，想搞新八国联军吗？” 发言人最后使用的口径，完全是把七国集团和欧盟当作了敌人一般：“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人!”

分析人士指，北京之前想法设法阻止佩洛西访台，包括习近平与拜登通话时威胁对方不要“玩火”，但佩洛西“我行我素”抵台访问，带起一股“佩洛西旋风”，不仅使中方的努力徒然白费，更使得官方与官媒苦心营造的文攻武嚇氛围幻灭而遭反噬，众多被民族主义情绪煽起的民众反指当局“信誉扫地”，“打口炮”，当局既不能公然与美国闹翻，又要安抚民族主义情绪，拿台湾出气也有限度，七国外长和欧盟外交代表的一纸声明就这样成了泄愤的对象。