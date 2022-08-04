台海紧张东盟"示警 "王毅出席会议晚宴突离现场

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正在柬埔寨首都金边举行会议的东盟成员国周四示警，台海局势恐导致强国之间的误判以及"严重对抗"。而中国外长王毅在东盟高层会议的晚宴开始前突然离场，凸显了局势的紧张。北约秘书长称：佩洛西访台中国没理由反应过度。

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路透社报导，这场东盟会议晚宴的与会者包括美国国务卿布林肯、日本外相林芳正等多国外长，以及东盟的高阶外交官。

消息称，王毅周四走进晚宴会场时向媒体挥了挥手，接着又走出会场，且未说明原因。现场两名工作人员告诉路透社，有人目击王毅乘车离开。

东盟在柬埔寨举行会议，总共有27个国家的外长参与。东盟示警台海紧张可能导致"公开冲突和无法预料的后果"，东盟在声明中表示："东盟随时准备在促进各方和平对话方面，发挥建设性作用。"东盟并敦促各方保持最大限度克制，不要采取任何挑衅行动。

在金边出席会议的欧盟外交和安全政策高级代表博雷利也批评中国在台海周边进行军演的反应，他说佩洛西访台并非实施军演的正当理由。

博雷利推文说："把一次访问当作在台海周边进行侵略性军事活动的借口，这不具正当性，我们国家的议员走访国际是正常的，也是例行的。"

而北约秘书长斯托尔滕贝格周四也表示，对美国联邦众议院议长佩洛西访问台湾，中国不应该有过度反应。

斯托尔滕贝格告诉路透社："佩洛西访台，并不构成中国反应过度、威胁台湾或发出威胁言论的理由。"他表示："美国和其他北约盟友，过去几年来经常有高阶官员访问台湾，所以中国没有理由反应过度。"

中国外长王毅与布林肯在柬埔寨首都金边彼此拒绝会面，原定与林芳正会晤的行程也取消，原因是中国不满日本同七国集团（G7）发布声明，呼吁和平解决台海紧张情势。

中央社消息称，东盟这次会议因美国联邦众议院议长佩洛西本周访问台湾后的事态发展蒙上阴影。中国周四对台湾附近派出军机并发射飞弹，凸显中国对佩洛西访台的不满。

与会外长预计周五将出席东亚峰会和东盟区域论坛的圆桌全体会议，预料台湾局势将主导周五的会谈。