台湾外交部谴责中国效法北韩任意试射导弹

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据台湾国防部消息指中国8月4日下午向台湾周边海域发射了11枚东风系列弹道飞弹后，台湾外交部谴责中国“效法北韩任意试射导弹”，并表示，“我们拒绝任何地方的战争和战争威胁!”

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中央社报道，台湾外交部强烈谴责中国政府效法北韩任意在接近他国水域试射导弹并要求北京“自我克制”。

台湾外交部呼吁国际社会共同谴责中国对台的军事威胁，也吁请世界各国持续声援民主台湾，共同捍卫自由民主价值、维护以规则为基础的国际秩序，和印太区域的自由与开放。

台湾外交部傍晚发新闻稿指出，中国今天向台湾东北部及西南部周边海域发射多枚弹道飞弹，这一挑衅行为正在威胁台湾的安全，使得区域紧张情势升高，也影响正常国际交通与贸易。

台湾外交部在其推特上说，美国众议院议长南希-佩洛西访问台湾后，中国挑起紧张局势升级，令人深感不安。在包围台湾的地区进行军事演习是危险的，破坏了该地区的和平与安全。“我们拒绝任何地方的战争和战争威胁!”

台湾国防部8月4日傍晚17时30分发布新闻稿表示，中共自下午1时56分起至下午4时止，区分数波次，向台湾北部、南部及东部周边海域，发射共11枚东风系列弹道飞弹，国军运用各种预警监侦机制，即时掌握发射动态，启动相关防御系统并强化战备整备。

美国联邦众议院议长南希-佩洛西8月2日晚抵达台湾，并于次日8月3日傍晚结束这一历史性访问，离开台湾。

被激怒的北京当局随即宣布中国军对定于8月4-7日在台湾周边6个海域海域举行实弹军演。

七国集团外长8月3日就维护台湾海峡两岸的和平与稳定发布声明，呼吁北京不要单方面以武力改变地区现状。