台称共军发射11枚东风弹道飞弹蔡英文要求中国理性自制

两岸关系

2022年8月4日，中国中央电视台播放的视频画面显示的一个不明地点发射导弹的场景。中方称周四在台湾海峡进行了 "精确导弹打击"。目前台海地区的紧张局势已上升到几十年以来的最高水平。

台湾国防部4日傍晚发布新闻表示，中共从4日下午1时56分起至下午4时止，区分数波次，向台湾北部、南部及东部周边海域，发射共11枚东风系列弹道飞弹，台湾军方实时掌握发射动态，启动相关防御系统，并强化战备整备。

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美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）2日抵台访问后，中国随即宣布，从4日中午12点起到7日中午12点止，要在台湾东西南北周边共六处海域进行实弹军事演习。

4日下午4时50分，台湾国防部发布新闻稿指出，国军马祖、乌坵、东引等外离岛地区守军强化戒备，发现共军下午在周边地区进行远程火箭等实弹射击。

傍晚5时30分，台湾国防部再度发布新闻稿，说明中共区分数波次，向台湾北部、南部及东部周边海域，发射共11枚东风系列弹道飞弹。

国防部强调，已启动相关防御系统，并强化战备整备。对破坏区域和平的不理性行动表达谴责。

台湾总统蔡英文立即发表录像谈话指出，这种刻意、持续升高军事威胁，特别是在国际最繁忙的航道上，进行危险的飞弹射击，不只是对台湾，对于国际社会，都是不负责任的做法。

蔡英文说，这不但破坏了台海现状，侵犯了台湾主权，更造成印太区域高度紧张；而海空运输的安全，国际贸易的正常运作，都受到空前的威胁。严正要求中国理性自制。

蔡英文强调，不会升高冲突，不会挑起争端，但会坚定捍卫主权和国家安全，坚守民主自由防线。她说，军方已经加强战备，严密且实时掌控周边所有军事动态；并和各方的盟友密切联系，共同协力，防杜区域安全情势升高。

她说，未来几天，中国势必会密集进行讯息战，包括对台湾的公私部门进行资安侵扰，以及透过错假讯息，造成民心纷扰。对于资安的侵扰，她已经要求政府单位提高警戒，也呼吁民间企业提升应变。

日本防卫省4日晚间也公布讯息，推定中国从内陆朝台湾方向发射9枚飞弹，5枚落入台湾东部海域，推定其中4枚飞越台湾上空。

台湾国防部表示，弹道飞弹发射后的主要飞行路径位于大气层外，对飞越的广阔地面区域并没有危害，因此各国的飞弹防护系统都以落弹点的解算为关键。

国防部指出，国军精准掌握中共发射的东风系列飞弹弹道，并预测其落点为台湾东部海域，对本岛地面不构成危害，因此，没有发布防空警报。

共军东部战区则发布消息说，今天下午1点多对台湾东部外海预定海域实施多区域、多型号常规导弹火力突击，导弹全部精准命中目标，整个实弹发射训练任务已圆满完成，解除相关海空域管控。