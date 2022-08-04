台称共军发射11枚东风弹道飞弹蔡英文要求中国理性自制
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台湾国防部4日傍晚发布新闻表示，中共从4日下午1时56分起至下午4时止，区分数波次，向台湾北部、南部及东部周边海域，发射共11枚东风系列弹道飞弹，台湾军方实时掌握发射动态，启动相关防御系统，并强化战备整备。
美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）2日抵台访问后，中国随即宣布，从4日中午12点起到7日中午12点止，要在台湾东西南北周边共六处海域进行实弹军事演习。
4日下午4时50分，台湾国防部发布新闻稿指出，国军马祖、乌坵、东引等外离岛地区守军强化戒备，发现共军下午在周边地区进行远程火箭等实弹射击。
傍晚5时30分，台湾国防部再度发布新闻稿，说明中共区分数波次，向台湾北部、南部及东部周边海域，发射共11枚东风系列弹道飞弹。
国防部强调，已启动相关防御系统，并强化战备整备。对破坏区域和平的不理性行动表达谴责。
台湾总统蔡英文立即发表录像谈话指出，这种刻意、持续升高军事威胁，特别是在国际最繁忙的航道上，进行危险的飞弹射击，不只是对台湾，对于国际社会，都是不负责任的做法。
蔡英文说，这不但破坏了台海现状，侵犯了台湾主权，更造成印太区域高度紧张；而海空运输的安全，国际贸易的正常运作，都受到空前的威胁。严正要求中国理性自制。
蔡英文强调，不会升高冲突，不会挑起争端，但会坚定捍卫主权和国家安全，坚守民主自由防线。她说，军方已经加强战备，严密且实时掌控周边所有军事动态；并和各方的盟友密切联系，共同协力，防杜区域安全情势升高。
她说，未来几天，中国势必会密集进行讯息战，包括对台湾的公私部门进行资安侵扰，以及透过错假讯息，造成民心纷扰。对于资安的侵扰，她已经要求政府单位提高警戒，也呼吁民间企业提升应变。
日本防卫省4日晚间也公布讯息，推定中国从内陆朝台湾方向发射9枚飞弹，5枚落入台湾东部海域，推定其中4枚飞越台湾上空。
台湾国防部表示，弹道飞弹发射后的主要飞行路径位于大气层外，对飞越的广阔地面区域并没有危害，因此各国的飞弹防护系统都以落弹点的解算为关键。
国防部指出，国军精准掌握中共发射的东风系列飞弹弹道，并预测其落点为台湾东部海域，对本岛地面不构成危害，因此，没有发布防空警报。
共军东部战区则发布消息说，今天下午1点多对台湾东部外海预定海域实施多区域、多型号常规导弹火力突击，导弹全部精准命中目标，整个实弹发射训练任务已圆满完成，解除相关海空域管控。
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