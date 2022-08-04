中美关系
彭博社：中共军队台湾周边军演如导致半导体出货中断将为全球经济增添新麻烦
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目前中国军队正在台湾周边海域演习。美国彭博通讯社报导说：如果中共的军演造成台湾半导体出货中断，将为全球经济带来新的麻烦。
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对于美国与中国在台湾问题发生冲突的担心情绪正在影响全球市场，这种风险是否成真仍有待观察。彭博情报（Bloomberg Intelligence）认为，从经济角度来看，当前更明显的风险已经在发酵，因为台湾最新出炉的数据显示，电子产品的需求在下滑。
报道说：台湾处于世界电子产品供应链的中心，它的起起落落就像“煤矿里的金丝雀”一样，对全球成长发出信号。最新出炉的数据非常疲软，采购经理人指数（PMI）显示，台湾制造业在6月和7月萎缩。生产和需求下滑，新出口订单出现大幅下降。6月工业生产仅比一年前成长0.7%，较2021年底接近10%的增速显著放缓，也是2020年初新冠疫情爆发以来的最低增速。
另一出口导向的经济体南韩，最近发布的数据也很疲软，PMI显示7月制造业萎缩。被视为全球贸易趋势晴雨表的出口成长在6和7月放缓至个位数，在此之前约一年半的时间，出口都以两位数速度成长。
针对美国国会众议院议长佩洛西访台，中国宣布了一系列措施，包括暂停天然砂对台湾的出口；北京当局还开始在台湾周边进行军事演习，如果军演导致半导体出货中断，可能会为全球经济增添新麻烦。
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