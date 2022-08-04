海外港人筹组议会 保安局谴责违国安法 警方通缉三要员

香港

身处海外的前立法会议员（左起）梁颂恒 、评论员袁弓夷和何良懋日前宣布，成立「香港议会选举筹备委员会」

身处海外的前立法会议员梁颂恒、评论员袁弓夷和何良懋日前宣布，成立「香港议会选举筹备委员会」，以便为明年底举行的「香港议会」选举订定规程，并游说外国政府承认港人有「公投自决权」。香港保安局昨(3日)点名「严厉谴责」三人，指他们涉嫌违反《港区国安法》中的「颠覆国家政权」罪，警方定必依法追究，缉捕有关人士归案。中通社其后引述驻港国安公署称，坚决支持警方行动。

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本台到国际刑警的「红通」(Red Notices)数据库查阅，在7173名被通缉人士名单中，未见三人上榜。另外，「香港议会」筹委会则发表声明，称被一个没人民授权的政府通缉，实属无稽可笑，又说被通缉「是我们的荣幸」。筹委会国际事务小组主席袁弓夷在社交平台上发帖，指议会的筹建击中中共要害，因为中共最怕别人指它没有代表性，亦害怕有合法性和代表性的议会。而梁颂恒则呼吁港人参与「香港议会」投票前留意风险。

筹委会上周三(7月27日)在加拿大多伦多举行记者会，本身是资深传媒人的筹委会主席何良懋宣布，会成立真正代表港人的「香港议会」，在国际社会发声，议会成员将以一人一票选举产生，海内外港人均可投票，期望藉此团结港人。

自2019年反修例运动后转到海外游说及评论的商人袁弓夷以国际事务小组主席在会上表示，初步想法是16岁以上、在香港住满7年或在港出生者均有资格投票和参选，并考虑以2019年区议会选举的投票率为公投自决目标。他又说，稍后会游说美国、印度等议会，让他们根据联合国宣言，承认港人有「公投自决权」，因为联合国宣言订明，每个族群均有公投自决权，港人作为一个族群亦应享有公投自决权。他认为，只要有议会及草拟宪章后，便可公投自决。

至于公共关系小组主席梁颂恒则透过视频出席记者会，梁是前青年新政创党召集人，2016年当选为地区直选议员，但未能成功宣誓，一个月后遭法庭裁定丧失议员资格，成为最短任期的议员。他在2020年底出走美国。

议员媳妇发帖支持缉捕家翁袁弓夷

事隔一周，香港保安局昨早发稿，严厉谴责三人在海外筹组「所谓『香港议会』」，涉嫌违反国安法的「颠覆国家政权」罪。该局呼吁市民要与任何违反国安法的人及其组织的非法活动划清界线，以免承担不必要的法律风险。

同晚，中国通讯社报道，香港警方「近日」已对海外「非法组建」筹委会的袁弓夷、何良懋及梁颂恒予以通缉，驻港国家安全公署发言人对此表示坚决支持。

公署发言人续称，任何人士、组织和势力，不论身处何地、以何种方式、何种身分，只要涉嫌组织、策划、实施或参与实施旨在分裂国家、破坏国家统一的活动，从事旨在颠覆国家政权的行为，必将受到法律的严惩。

根据国安法，颠覆国家政权罪，首要分子或罪行重大者可处无期或10年以上有期徒刑；积极参加者可囚3年以上、10年以下；其他参加者则最高判监3年；国安法具域外效力，无论是否香港永久居民或组织，只要被指触犯法例，身处香港或海外均可适用此法。

有趣的是，袁弓夷媳妇容海恩是建制派立法会议员，她在社交平台上与家翁「划清界线」，提及袁弓夷时只述说其名字，没有称谓，她表示，「毫无疑问，『香港议会』是一个有计划、不顾一切后果、全心恶意颠覆特区政府职能以及破坏特区政府的组织。」她全力支持警方根据国安法严厉依法打击所有违法活动，以儆效尤。