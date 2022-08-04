白宫：中国对佩洛西访台"过度反应" 美国推迟洲际弹道导弹试射防局势升温

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美国白宫安全会议发言人周四表示，中国周四在台湾周边军演发射弹道导弹，是"挑衅性"军事行为，对佩洛西访台过度反应。美国决定推迟洲际导弹试验，但在菲律宾海域里根号航母打击群将继续在该地区巡视。美国国务卿布林肯强调反对任何片面改变台湾现状的行动。

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美国白宫国家安全会议（NSC）发言人柯比周四表示："中国选择过度反应，利用佩洛西议长访问，作为在台湾海峡内部和周边增加挑衅军事活动的借口。"

柯比说，五角大楼已下令里根号航母打击群留在该地区监控局势，美国不会停止依照国际法在西太平洋海域和空域行动，将继续支持台湾、捍卫自由开放的印太地区。

路透社报导，柯比还说，北京长期企图改变现状，挑衅行动显著升级。他并谴责中国的行动"不负责任"，并预期未来几天北京会继续对佩洛西访台做出反应。

柯比并称，美国已决定推迟未来几天的洲际导弹试验，以避免紧张局势进一步升级。

此前，"华尔街日报"引述美国官员报导，中国在台湾周边军演之际，拜登政府推迟一场空军义勇兵3型（Minuteman III）洲际弹道导弹的例行性试射，以防止与北京的紧张局势升温。

华尔街日报的报导并提到，这些美国官员并没有提到试射可能延后多久，只有一人说可能是10天。

另据路透社报道，正在参加东盟外长会议的美国国务卿布林肯周四在一场会议上表示，他承认台湾议题受到大家关注，布林肯并强调美国的立场没有改变，并反对任何片面改变台湾现状的行动。

布林肯说："台海和平与稳定持续符合美国的持久利益。"他表示，"我们反对任何片面改变现状的行动，尤其是透过武力。我想强调的是，我们的立场没有任何改变。"

布林肯说，美国和其他国家相信紧张局势升级"可能产生意想不到的后果，对大家都没有好处，包括东盟成员国和中国在内"。