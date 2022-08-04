解放军导弹飞越了台湾领空？

中美关系

2022年8月4日，中国中央电视台播放的视频画面显示的一个不明地点发射的场景。中方称周四在台湾海峡进行了 "精确导弹打击"。目前台海地区的紧张局势已上升到几十年以来的最高水平。

中国周四在台湾周边进行前所未有的军事演习，实弹射击11枚东风系列弹道导弹，以报复美国众议院议长佩洛西访台，其中四枚据指飞越台湾，并有五枚首次落入日本专属经济区。

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出席东盟外长的日本外相林芳正周四敦促中方立即停止军事演习，他指中方的行动对地区稳定与和平构成严重冲击。东盟外长最终发表声明警告：目前局势可能会升级蜕变为 "严重对抗，大国之间的公开冲突和不可预测的后果"。

中方为报复佩洛西访台而于周四开启针对台湾周边的大规模军演，但首日发生的情形令人有几点疑问。第一个问题是：中方为何把导弹射入日本专属经济区？这是有意还是导弹失去了准头或者是失控所致？令人费解，暂时找不到答案。

第二个问题是解放军的导弹是否飞越了台湾？根据日本防卫省通报，中方发射的弹道导弹，四枚飞越了台湾。如果这被视为飞越台湾领空，将是极其严重的战争行为。但是台湾国防部的解释是，共军弹道导弹发射后的主要飞行路径位于大气层外，对飞越的广阔地面区域并无危害，所以未发布防空警报。

中央社援引学者苏紫云分析，中方发射的弹道导弹高度都在250公里以上，已是『外太空条约』界定的大气层外空间，属于“非领空”，因此不存在侵入领空问题，他认为这更像是中共对台“心理作战”。

不过，根据法新社报道，日本对中方把弹道导弹射入其经济专属区反应强烈。防卫省表示，中方四日发射的弹道导弹，其中五枚落入日本专属经济区，日方认为情况很严重。日本防卫大臣岸信夫晚间召开记者会表示，“这是事关日本安全和人民安全的严重问题”，他已透过外交管道向中国表达“强烈抗议”。

周四晚间，美国白宫发言人柯比表示，中国 "选择了过度反应"，他指中方周四在台湾周围发射了11枚弹道导弹这是一种 "挑衅性 "军事活动。

柯比在新闻发布会上补充说，美国已决定推迟计划在未来几天进行的洲际导弹试验，以避免紧张局势进一步升级，但目前正在菲律宾海巡航的里根号航空母舰将继续 "监测 "台湾周边地区。

周四除了实弹演习，根据台湾空军4日发布的消息，中方继3日22架军机穿越台湾海峡中线后，共军共有22架战机穿越台湾海峡中线。其中8架歼11、2架歼16、12架苏恺30。

四日出席东盟外长会议的美国国务卿布林肯表示，近日以来，华盛顿已在各个政府层级与北京保持接触，希望中方克制。他在金边举行的东盟峰会上说："我真的希望北京不会挑起一场危机，不会为增加其侵略性军事行动寻找借口”。

但与美国布林肯一起出席峰会的中国外交部长王毅将危机归咎于华盛顿，称其应对 "公然挑衅负责"，指美方开创了 "可憎的先例"。

针对周四的实弹演习，中国军方发言人石毅在一份声明中说："所有的导弹都准确地击中了它们的目标，测试了对该地区的精确打击和拒绝进入能力"。

台湾国防部长在关于中国军事演习的简报会上宣布，22架中国战斗机周四短暂进入台湾防空区。台湾国防部谴责这是 "破坏区域和平的非理性行为"，台方并确认共军"在下午1点56分至4点之间，在台湾北部、南部和东部水域发射了 "11枚东风型弹道导弹"。

北京针对台湾周边海域的空前规模的军演还在进行中。但是法新社援引台湾国立中山大学政治学教授陈至洁分析说，中国并不希望目前的局势升级。在中共党代会之前，习近平最不希望发生的就是一场意外的战争 。然而，国际危机组织智囊团的中国问题专家分析员Amanda Hsiao指出，与1995-1996上一次台海危机相比，中国在台湾周围的军事活动有了明显升级。

纽约时报援引分析说，这次军演对北京还有更多的作用。解放军在台湾海域划定六个演习区，其中一个距离台湾南部海岸不到16公里，如果有一天中国军队奉命包围台湾并攻击，这些演习可能会给中国军队提供宝贵的实践机会。