中国驻法大使言论引起大哗 左派领袖梅郎雄挺北京遭批

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美国众议院议长佩洛西访台北京大举军演搅动法国舆论，法兰西不屈服领袖梅郎雄因指责佩洛西访台是“挑衅”而遭国会盟友猛批；中国驻法大使卢沙野有关要对台湾人民“再教育”的奇谈，引起的争议连日不断。

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梅郎雄批佩洛西访台是挑衅，刚刚因其大使宣称统一后要对台湾人再教育而引起大哗的中国驻法使馆急忙发推感谢，一时，梅郎雄与卢沙野，两个人的名字在法国舆论场上连在了一起。

梅郎雄是法国激进左翼法兰西不屈服的领袖，六月法国国会立法大选时统领绿党、社会党、法共联合竞选，成为法国国民议会第一大反对党。但是，周四，他不仅指责佩洛西访台是“挑衅”，而且一字不动照搬北京话语：“世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分”，他还说，“没有其他可能的出路，中国人的问题只能中国人自己去解决”，梅郎雄继续抨击美国企图“开辟另一条战线”，梅郎雄此言一出，在左翼阵营引发轩然大波。绿党指责梅朗雄 "拿起了独裁者的辩证法"，"把刽子手当作受害者”。

绿党领袖、同属左翼阵营NUPES的议员Julien Bayou说，“当乌克兰民主党人在顿巴斯抵抗俄罗斯独裁者，梅郎雄称这是‘挑衅’，当台湾面对中国自由行动，梅郎雄称这是‘挑衅’，一个自由的国家，对独裁政体而言，必然是‘挑衅者’”。他批评那种只要是批评美国的就是好的，只要是我的敌人的敌人就是我的朋友，是很犬儒和过时的想法。

属于同一阵营的社会党总书记、议员福尔发推说：“佩洛西访问台湾的时机是有争议的，台湾人民生活在民主政体下的意愿不容置疑”。

梅郎雄挺北京遭到盟友批评，当晚，中国驻法大使馆发推支持："感谢梅郎雄对一个中国政策的一贯支持"。

法国『解放报』报道说，“中国驻法大使卢沙野两天前向BFM电视台保证，在台湾‘统一后，我们要进行一次再教育’，他一定没有想到会有这样一个机会，在法国的政治格局中打下一个楔子。”

卢沙野3日接受法国BFM电视台采访时批佩洛西访台是“不必要的挑衅”，为什么那么多台湾人并不希望与中国大陆统一呢？卢沙野称：“十年前、二十年前，台湾大部分人是支持统一的，为什么现在反对呢？这是因为民进党散布了很多反华宣传”。在节目主持人的催促下，他接著说，“统一后，我们要进行一次再教育。”

法国政治学者Bruno Tertrais表示，“中共可以指靠查韦斯、普京和阿萨德的崇拜者(指梅郎雄)的不朽友谊” ，曾遭卢沙野骂“小流氓”的另一位法国政治学者邦达兹发推说：台湾人已从独裁政体和单一思想体系解放出来，找到了自己的身份认同，形成了多元化观点，卢沙野说要再教育台湾人，因为台湾的现实让北京害怕。

“再教育”一词也让一些人联想到纳粹的集中营，苏联和毛泽东时期的劳改营。巴黎政治学院欧洲问题专家Patrick Martin Genier指出，“卢沙野的说法真不可思议! 对2300万台湾人再教育，等于把台湾岛整个变成一个大集中营……”

与法国总统马克龙同属前进党的欧洲议员Nathalie Loiseau则形容卢沙野有关中国统一台湾后对台湾人再教育的说法“可耻”。