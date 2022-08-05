中美关系危险地滑向悬崖边缘

中国-美国-台湾

2022年8月5日，在中国福建省平潭的68海里风景区，一架中国军用战斗机在台湾海峡上方飞行，这里是中国大陆离台湾岛最近的地方。

中美关系因佩洛西访台陷入危险的紧张状态，这是久已动荡不安的双边关系一时爆发的愤怒还是开启了持久地对峙？法新社专访指出，美国与中国的外交关系正走着一条微妙难测的路线，专家们担心当下危机会产生长远的后果。

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直到目前，面对北京自佩洛西访台以来步步升高的激烈反应，白宫的反应尚算相对温和。不过，周五，华盛顿谴责北京在台湾海峡炫耀武力的举止“极不负责任”，但美国外交当局仍试图努力不让极端紧张的关系变得更坏。

白宫安全顾问柯比周五表示，“我们不需要危机，我们没有寻求挑起一场与中国的危机”。但他敦促北京停止军事演习，降低紧张。美国同时强调，佩洛西访台丝毫没有改变美国的“一中政策”。

美国众议院议长佩洛西访台激起北京的怒火，使得美国几十年来实施的对台“战略模糊”政策骤然清晰起来。白宫的尴尬是显而易见的，曾想方设法阻止在美国也遭到许多批评的佩洛西访台计划，但为了不要显得在向北京示弱，白宫并没有要求佩洛西延迟访台。

法新社采访的专家们强调，在目前全球紧张局势的背景下，佩洛西访台的“时间表”特别糟糕，他们担心在美国及其西方盟友自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来已经与其发生间接冲突的情况下，与中国的对峙也会出现危险的升级。

华盛顿德国马歇尔基金美国研究中心中国项目主任葛来仪告诉法新社：“我们目前无法知道这一紧张是否是暂时的，但佩洛西访问的时机特别不合适”。她补充说，“虽然我不认为我们会走向一场武装冲突，但美中关系现在处于一个非常糟糕的境地。”

对葛来仪而言，美国可能“低估”了中国的公众舆论的愤怒以及面临二十大召开的中国领导人习近平本人的反应。中共将在今年秋天召开这次大会，预计习近平将被赋予第三任总书记任期。

另一位专家，乔治-华盛顿大学教授罗伯特.萨特认为，"中国发射导弹和其他挑衅性军事行动以及其他配套措施的后果将在未来几天甚至可能数周后才能感受到"。他说："中国针对佩洛西女士访问台湾而采取的报复性措施的规模可能在一段时间内不会知道。”

在记者托马斯-弗里德曼看来，美国已经承担了 "卷入与俄罗斯和中国这两个核大国的间接冲突 "的风险。"这是任何地缘政治课程的ABC：你不会同时与两个超级大国同时开辟两条战线。"他在南希-佩洛西访问台湾之前在『纽约时报』发表的一篇专栏中批评：佩洛西如果不顾拜登意愿执意访台，“那将是无比鲁莽、危险且不负责任的举动。”

这位记者也认为，“现在不是刺激中国的时候，尤其是考虑到现在是中国政治的敏感时期。”因为把统一台湾和中国大陆视为其“历史任务”的习近平，锁定在二十大上开始其作为中国领导人的“无限任期”。

其他专家则不像弗里德曼这样“危言耸听”，他们认为中国当局并不想要战争。美国兰德公司国际防务问题高级研究员何天睦（Timothy Heath）表示："显然，我们很可能进入了一个长时段的紧张期”。

但他补充说，"我没有看到任何迹象表明中国领导人或党的机器正在让他们的人民准备一场只是为了夺取台湾的公开的战争。习近平并不真的想和我们开战。“