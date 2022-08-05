岸田与佩洛西举行会谈 强烈抗议和谴责中国

台湾

中国军用直升机在靠近台湾的福建平谭参加军演，2022年8月4日

岸田文雄首相日本时间5日上午在首相官邸会见了美国众议院议长佩洛西，表示已要求在台湾周边进行军事演习的中国立即停止。此次演习是为了报复佩洛西访台，而且弹道导弹落入日本专属经济区（EEZ）。会谈中，岸田文雄表示：“中国的行为将对地区和国际社会的和平与稳定造成严重影响”，对此表示忧虑。双方确认日美为维护台海和平稳定密切合作。

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岸田首相与佩洛西就加强日美同盟和“自由开放的印度洋太平洋”等问题进交换了意见，岸田期待佩洛西领导的美国国会对此支持。

双方还就中国、朝鲜、俄罗斯等问题交换了意见。岸田首相告诉佩洛西，日本就中国发射的弹道导弹落入包括日本专属经济区（EEZ）在内的近海表示强烈谴责和抗议，并呼吁中国立即停止军事演习。

日本内阁官房长官松野博一在5日后内阁后会议上表示，5枚在台湾周边进行军事演习的中国的弹道导弹落入日本专属经济海域（EEZ），这是事关我国安全保障和国民安全的严重问题。 ”

松野针对这次中国军演指出：“中国的行为对地区和国际社会的和平稳定造成严重影响”，已通过外交渠道向中方提出抗议，要求立即停止军事演习。他说：“我们将继续与美国密切合作，维护台海和平与稳定。”

中方匆忙取消了4日在柬埔寨协调的日中外长会，对日方进行了牵制。今年9月，正值日中邦交正常化50周年，岸田首相可能会面临艰难的对应。