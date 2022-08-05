泽连斯基：俄罗斯应对扎波罗热核电站袭击行为承担责任

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乌克兰总统泽连斯基周五表示，俄罗斯必须对俄军占领下的扎波罗热核电站恐怖行为承担责任。俄罗斯与乌克兰相互指责对乌克兰最大的核电站发动袭击。俄罗斯总统普京周五在索契与土耳其总统埃尔多安举行会谈。

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法新社消息，泽连斯基周五在每日视频讲话中表示，"今天，俄军两次袭击了乌克兰最大的扎波罗热核电站，此举给整个欧洲制造了又一个极其危险的局势。泽连斯基表示，所有针对扎波罗热核电站的轰炸都构成一种恐怖行为。俄罗斯必须为对核电站造成威胁承担责任。

俄罗斯与乌克兰互相指责对方在乌克兰南部扎波罗热核电站的核反应堆附近发动袭击。

国际原子能机构总干事格罗西周二表示，乌克兰扎波罗热核电站的情况“非常不稳定”，危险性日益增大。格罗西说:“这是乌克兰的设施，但核电厂目前被俄罗斯占领。”

他表示，扎波罗热核电站的所在地是在军事行动活跃的地方，军事行动影响很大。

而英国方面也表示，俄罗斯军队在扎波罗热核电站采取的行动可能破坏了核电站的安全和正常运行的安全。

另据报道，俄罗斯总统普京周五在南部城市索契与到访的土耳其总统埃尔多安会谈。

普京指出，土耳其溪天然气管道是现在向欧洲供应俄罗斯天然气的最重要动脉之一，平稳、完好地运行，没有任何间断，确保土耳其及欧洲消费者的供气。

土耳其溪管道在2020年开始运行，年供气量可达315亿立方米。

另外，埃尔多安表示，双方就叙利亚局势和阿库尤核电站项目等问题进行协商。 阿库尤核电站是土耳其与俄方合作的最大能源项目。

欧盟周五对亲俄罗斯的乌克兰前总统亚努科维奇与他的儿子奥列克桑德（Oleksandr Yanukovych）祭出制裁，理由是涉嫌威胁乌克兰安全。

亚努科维奇2010年2月出任乌克兰总统，2014年2月被推翻下台，由于他的政府背离西方国家转而投向俄罗斯，引发人民激烈反抗。

欧盟表示，72岁的亚努科维奇现居俄罗斯，仍"损害或威胁乌克兰领土完整、主权与独立，影响乌国稳定与安全"。49岁的奥列克桑德因相同原因被制裁，他还被控"与乌克兰顿巴斯地区的分离主义分子交易"。

另据报道，加拿大国防部长安南德表示，加拿大将向英国派遣多达225名人员协助训练乌克兰新兵，下週会开始派出第一批部队。

自2015年以来，加拿大武装部队已培训3万3000多名乌克兰军事和安全人员，但自今年2月便暂停部分培训工作。