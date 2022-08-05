维也纳重启伊朗核谈判

伊朗核谈判

伊朗、美国和欧盟派遣代表参加在 8月4日开始的维也纳谈判

伊朗核协议谈判代表8月4日齐聚奥地利首都维也纳，就恢复2015年的核协议重启谈判，这也是在伊朗核谈判停止了5个月后再次做出最后努力。

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欧盟负责协调本次谈判代表恩里克·莫拉在维也纳的柯堡宫周四会晤俄罗斯、中国和伊朗谈判代表。

美国与伊朗于6月在卡塔尔首都多哈进行谈判在解除制裁范围存在分歧，阻碍达成协议。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利主持谈判，他上周说已经向各方分发了一份最新草案，表示需要尽快就伊朗和美国是否会接受这份草案做出决定，避免发生“危机”。博雷利强调该文本已经没有更多的妥协空间。

于周四开始的最新维也纳会谈是就重启伊朗核协议的要点达成一致进行努力。本次谈判旨在恢复2015年伊朗核协议，严格限制伊朗发展核项目，换取国际社会解除对伊朗的大部分制裁。

美国对谈判结果仍持谨慎态度，同时表示尝试达成协议。

美国在2018年单边退出2015年的伊朗核协议并恢复对伊朗制裁，伊朗随后则加快发展核武，相关各国重启伊朗核谈判期望阻止这种危险的升级。

伊朗、美国和欧盟派遣代表参加本次维也纳谈判，就重启2015年与德黑兰达成的核协议进行努力。分析指出在谈判停滞数月后，达成协议的期望并不高。