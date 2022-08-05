美国参议院延迟审理《台湾政策法案》 有评论指避惹怒中国

台湾

在美国众议院议长佩洛西访问台湾之际，参议院外交委员会推迟原订华盛顿时间3日审查《台湾政策法案》的时间，原因是作为共同提案人的委员会主席兼民主党议员梅南德斯(Bob Menendez)有事未能出席而再度延迟，法案可能要到9月才能进行审议。彭博通讯社更披露，拜登政府正在游说民主党参议员叫停审议法案，以免影响对台政策。

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包括向台湾提供45亿美元安全援助、支持台湾加入国际组织，以及赋予台湾「主要的非北大西洋公约盟友」地位等内容的《台湾政策法案》，原订7月19日审查，但因共和党议员要求更多时间研究法案内容，梅南德斯宣布延期至本月3日审查，而在当日未能审议后，台湾《自由时报》报道，参院民主党领袖舒默在最后一刻只能成功让全体议员同意，在4日推进芬兰和瑞典加入北约的议案。有关时间点正值美中关系、台海情势升高之际，不免引起美国国会此举是为了避免过度刺激中国的揣测。

佩洛西访台后，两岸和中美关系紧张，中国在这位25年来再次访台的议长离开后，于4至7日在环绕台湾水域进行军事演习，又禁止逾百项台湾食品进口，拘捕身处大陆的台湾民族党副主席杨智源，而国台办则惩戒台湾民主基金和国际合作发展基金会两家「台独」机构，并制裁四家捐款台湾企业。

彭博4日更披露，拜登政府正在游说民主党参议员叫停《台湾政策法案》」的审议，避免影响对台政策。报道引述知情人士称，拜登政府忧心这部法案将适得其反，与数十年来的「战略模糊」政策相抵触。另外，民主党参院外交委员会成员墨菲表示，白宫对法案有很大疑虑，他对此感到非常担忧。他表示，委员会将法案推动工作延至9月，而且可能重新改写。

梅南德斯则在3日为《纽约时报》撰文，主张面对当前的世界及习近平掌权之中国，为维护台海和平稳定，美国有必要减少模糊，以指引对台做法。他又说，美国有与台湾并肩的道义和义务，若袖手旁观，就要接受形同弃台，坐视中国继续其军事、经济及外交霸凌。

法案由梅南德斯与共和党参议员葛兰姆4月访台后，于6月16日提出，长达107页。梅南德斯形容，这是《台湾关系法》1979年生效以来，美国对台政策最全面的修订。