美国指责北京暂停对话不负责任 "惩罚全世界"

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美国周五指责中国"暂停与美国气候变化对话"是"不负责任的决定"，也是针对全世界的"惩罚措施"。美国国务卿布林肯周五在东亚高峰会外长会议上表示，中国对佩洛西访台的反应是"公然挑衅"行为。美国白宫国安会发言人柯比表示："美国将派军舰穿越台湾海峡。"

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法新社消息，美国白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比周五在新闻发布会上表示，中国宣布将停止与美国就包括气候变化在内的一系列重要议题进行的对话。柯比说，北京认为透过关闭这些沟通机制惩罚美国，但事实上，气候变化没有地理国界，中国正在以此惩罚全世界。柯比称，中国此举是不负责任的。

美国白宫国安委发言人柯比并表示，“作为世界上最大的（温室气体）排放国，中国现在拒绝讨论应对气候变化所必须采取的措施，而从太平洋岛屿水位上升到欧洲的火灾，气候问题正在对美国的伙伴国造成影响。柯比指出，气候危机并没有地理界线，是全球性生存危机，全球最大的两个经济体与碳排放国就碳排放与清洁能源倡议进行建设性对话，对世界其他区域的安全与保护至关重要，切断这一管道极度不负责任。

在美国联邦众议院议长佩洛西访台后，中国外交部周五宣布8项反制美方措施，包括取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制会议、暂停中美非法移民遣返合作、暂停中美刑事司法协助合作、暂停中美打击跨国犯罪合作、暂停中美禁毒合作，以及暂停中美气候变化商谈。

柯比表示，沟通管道畅通对减少误判与误解风险十分重要，尤其是过去几天格外重要。但中国经常透过这样的方式表达不满，过去就曾因美国对台军售而中断双边军事对话。

不过，柯比指出，并非所有军事沟通管道都已中断，美方会持续确保与北京的沟通管道畅通。美方相信仍能与中国军方进行高层级交流，北京中断的管道并未完全关闭双方高阶成员在需要时进行交流的可能，但在危机时期中断任何层级与范围的军事沟通管道是不负责任的行为。

裴洛西访台后，中国解放军自台北时间4日中午12时起，一连3天在台湾东西南北周边共6处区域进行大规模军事演习，并进行实弹射击。

柯比再次重申美方立场指出，美方不会、也不寻求危机，没有理由爆发危机。是中方发出好战言论与威胁，也是中方试图加剧紧张局势并以佩洛西访台为借口升高紧张态势，只要中国停止这些挑衅性的军事演习并结束言论，就能大大减缓台海紧张局势。

法新社称，面对北京自佩洛西访台以来不断升温的军事威胁和外交恐吓，白宫的反应相对温和，仅是谴责北京“不负责任”的行为，以及在台湾岛附近展示武力。国家安全委员会发言人约翰·柯比周五表示，“我们不希望发生危机，我们不是在试图挑起与中国的危机”。美国并重申，佩洛西的台湾之行并没有改变一个中国政策。

另据路透社消息，一名西方国家官员表示，美国国务卿布林肯周五在东亚高峰会外长会议上表示，中国对美国联邦众议院议长佩洛西访问台湾的反应是"公然挑衅"行为。

这名官员表示，布林肯在柬埔寨举行的东亚高峰会（East Asia Summit）外长会议上说，中国展开针对台湾的历来最大规模军事演习，试图恫吓的不只台湾，还有邻国。

另外，中国军队近日对台湾周边海域进行实弹演习，目前以发射 11 枚东风系列弹道导弹引起美国不满。根据俄罗斯卫星通讯社周五的消息，美国白宫国安会发言人柯比表示："美国将在最近几周派军舰通过标准的海空路线，穿越台湾海峡。"

此前，柯比在记者会上谴责中国，认为中国对佩洛西访台"反应过度"，在台湾海峡及其周围增加挑衅性军事活动，违背维护台海和平稳定的长期目标。他表示，美方将命令航空母舰里根号战斗群停驻在台湾地区并对局势进行跟踪，保障美国盟友的安全。