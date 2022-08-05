联合国：美中如不合作 将无法解决世界重大挑战

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联合国秘书长古特雷斯周五透过发言人表示，如果没有中美之间有效的对话，就不可能解决全球变暖等最紧迫的问题”。

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法新社报道，中美关系受到美国众议院议长佩洛西最近访台影响而进一步紧张，北京方面宣布暂停两国在包括气候议题在内的对话。联合国秘书长古特雷斯周五透过发言人表示，如果没有中美两国的合作，就根本没法解决全球气候问题。

古特雷斯的发言人杜加里克（Stephane Dujarric）表示，联合国秘书长认为，如果两国之间没有有效的对话与合作，就不可能解决世界上最紧迫的问题”。

中美是全球两个最大的温室气体排放国，两国合共制造全球近40%的化石燃料排放量。而在2014年，中国国家主席习近平与时任美国总统奥巴马达成应对气候变化协议，成为各国签署2015年巴黎气候协议的契机。而去年在苏格兰格拉斯哥举行的联合国气候变化大会（COP26）上，中美再次达成协议，为大会实现另一份协议开放绿灯。

中国外交部周五宣布，针对美国众议院议长佩洛西访台，对美国采取八项反制措施，其中包括暂停中美气候变化商谈，取消安排中美两军战区领导通话，取消中美国防部工作会晤以及取消中美海上军事安全磋商机制会议等。