30名非洲华工带疟疾来港 1人死亡 港府料个案或随再多200人抵港而上升

疟疾

在港罕见的疟疾，过去一个月突然急升至30宗，患者全属非州经港的中国籍男士，受雇同一公司，返回中国内地前在港检疫期间病发，其中一名患者死亡。医院管理局相信，疟疾在本地传播的风险非常低，但月内会有超过二百人由非洲经港返回中国，疟疾确诊个案或会增加。专科医生何柏良指出，当中百多人与染疟患者属同一公司，预料这批工人在港被发现感染疟疾的比例可能很高，忧虑治疗药物不足，促港府向外借药。

广告 继续浏览后续

卫生署卫生防护中心昨(4日)晚公布，过去一个月共录得30宗外地传入的疟疾确诊个案，患者全为男性，年龄介乎25至57岁，于7月1日至本月1日期间由非洲抵港，当中21人来自几内亚。中心续称，所有患者抵港后均到检疫酒店检疫，一名52岁病人检疫期间死亡，验尸报告显示死者带有疟原虫，其余29人则送往公立医院治理，当中10人于治理后出院，19名留医者中，4人情况严重，须入住深切治疗部，余下15人情况稳定。

医管局因应是次出现疟疾输入个案群组，启动紧急应变指挥中心，指挥及协调各联网接收疟疾病人。该局又说，因应中国实施的乃疫边境管制措施，本月会有超过二百人由非洲抵港转机，预料有关输入个案或会增加。

香港大学感染及传染病中心总监何栢良医生今(5日)早在电台节目表示，疫情前，香港每年平均录得20至30宗疟疾，大部分是输入个案；疫情爆发三年来，疟疾个案随入境人数减少而降至每年只有个位数，故此在一个多月内发现30宗个案属于很多，加上感染人士全部来自中非几内亚，在同一公司工作，事件实在不寻常。

他续称，世界卫生组织评估几内亚的疟疾比率为三成，而今次发现的个案有共同暴露史，预料涉事的工程公司因近期完成在非洲的项目而让工人回国有关，若此，尚会有百多名工人经港返回中国，这批工人感染疟疾的比例可能很高，建议港府在他们入境前要求对方完成相关健康检查，并向中国借药，以备相关药物不足的情况出现。

港府数据显示，疟疾由受感染的雌性按蚊传播，而会在香港出现的两种按蚊，近十年都未有在市区发现，只有去年在大榄涌水塘附近有滋生，故此卫生署认为，疟疾出现本地传播的风险非常低，而最近一宗本地感染疟疾个案是在1998年发生。

疟疾是可致命的严重疾病，常见于气候温暖地区，如非洲、东南亚等地。卫生防护中心指出，患者通常有发烧、发冷、头痛、肌肉疼痛和无力等症状；重症患者如得不到适当治疗，可导致死亡。