以军警告针对加沙地带空袭可能持续一周 国际社会呼吁避免冲突升级

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以色列军队周六警告，针对加沙地带巴勒斯坦武装分子的空袭行动可能持续一周。准备对加沙地带进行一周的空袭，巴勒斯坦指以军空袭增至最少24人死亡，其中包括6名儿童，另有140多人受伤。联合国、欧盟等各国纷纷呼吁避免进一步冲突。法国外交部发言人谴责向以色列领土发射火箭弹，并呼吁各方保持克制。

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法新社报导，以色列自称被迫对伊斯兰圣战组织展开"先发制人"的行动，坚称在加沙边境的紧张局势延续多日后，圣战组织即将计划发动攻击。

武装团体哈马斯控制的巴勒斯坦自治区卫生当局表示，自5日以来，共有15人丧生，其中包括1名5岁小女孩，另有120多人受伤。

与此同时，以色列平民纷纷前往防空洞避难。法新社记者周六晚间在特拉维夫（Tel Aviv）地区听到空袭警报。

以色列周五对加沙地带巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的一座高层建筑进行了定点空袭，导致该组织的一名领导人和其他人丧生，其中包括一名年仅五岁的女孩。伊斯兰圣战组织随即向以色列发射了火箭弹，但大多被以色列防空系统拦截。以巴局势自去年5月爆发11天冲突以来，再次升高到最严重局面，且短期内似乎没有停火迹象。

由于以色列封闭边境，加沙唯一的发电站因缺乏燃料暂时关闭。以色列军方周六警告，这次行动预料将持续一周。

路透社报导，巴勒斯坦武装团体朝以巴边境发射了至少160枚火箭弹，远至以色列中部城市、位于耶路撒冷与特拉维夫之间的莫地因（Modiin），使空袭警报大作，民众奔逃到防空洞避难。以色列救助单位表示，大多数火箭弹都被拦截，并没有严重伤亡报告。

伊斯兰圣战组织内部消息人士称，双方预料不会很快停火。一名消息人士说，"这次行动的重点在战场上"。以色列军方发言人则告诉法新社，军方目前"并没有展开停火谈判"。

巴以冲突加剧，国际社会双方呼吁保持克制。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利的发言人周六表示，欧盟密切关注加沙地带的暴力事件，并呼吁各方保持“最大限度的克制”，以避免新的升级。发言人彼得斯塔诺表示，“以色列有权保护其国民，但必须尽一切努力防止冲突扩大。

法国外交部发言人表示，法国谴责向以色列领土发射火箭弹，并重申对以色列安全的无条件重视"。法国并呼吁各方保持克制，避免冲突进一步升级。

英国外交大臣特拉斯周六表示，英国支持以色列及其自卫权。英国谴责恐怖组织袭击平民并造成双方人员伤亡的暴力行为。特拉斯并呼吁立即停止暴力行径。

联合国中东和平进程特别协调员文内斯兰周五发表声明，对以色列和加沙地带之间的局势升级深表关切，并对这次事件造成的人员伤亡深表难过。他强调，任何针对平民的攻击都没有任何正当理由。

他说：“持续升级是非常危险的。火箭发射必须立即停止。我呼吁各方避免进一步升级。”

文内斯兰指出，自 5 月底局势升级结束以来在逐步开放加沙方面所取得的进展有可能前功尽弃，导致人道主义需求增大，而此时全球资源可谓捉襟见肘，在加沙重新开展人道主义工作不容易获得国际财政支持。

他表示，联合国正与所有有关各方进行充分接触，以避免发生进一步冲突及可能造成的主要由平民蒙受的毁灭性后果。

他强调，“各方有责任避免这种情况发生。”

联合国巴勒斯坦被占领土人道主义协调员黑斯廷斯周六表示，黑斯廷斯进一步指出，加沙地带的人道主义局势已经十分严峻。而随着近期冲突局势的升级，情况只会继续恶化。