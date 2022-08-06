台海危机有利于习近平连任？

中共二十大前瞻

这是2022年8月4日发布的视频截图，中国人民解放军东部战区的一架空军飞机在台湾周边海域的军事演习中进行空中加油。

中国领导人习近平一直把统一台湾作为他的“使命”，这也成为他继续连任的重要理由。但这次美国众议院议长佩洛西访台产生的冲击效应，是否严重削弱了习近平的强人形象？

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因为习近平一直把统一台湾作为“大业”，台海的任何变化因此与他个人的言行发生重要的关系。这一次，在传出佩洛西将要访问台湾的计划后，中共官方采取多种手段阻止恫吓，因为在北京看来，佩洛西此刻访台，简直是对即将在20大连任的习近平的冒犯。如果成行，无疑是对在台湾问题上押宝的习近平的强人形象是一个巨大的冲击。

在这一意识主导下，习近平与美国总统拜登通话时，中方的主要目的是要通过拜登阻止佩洛西访台，习近平警告拜登，“民意不可违，玩火必自焚”，如果把这里说的“民意”看作是官媒煽动起来的民族主义情绪的话，的确在佩洛西访台计划传出后达到了高峰，但是，习近平的警告未能奏效。结果，当佩洛西的座机在台湾松山机场安然降落时，跟着官方起舞，在以胡锡进为代表的口炮派煽动下的民众突然变得愤怒中烧，幻灭感很重。他们不可能把矛头直接指向习近平，却指向传声筒胡锡进，指责他有关伴飞佩洛西座机，甚至不惜击落其座机的威胁落空，“伤害了我国的信誉”。

民族主义情绪是一把双刃剑，此剑此刻就指向了它的始作俑者。不少观察者认为，习近平的强人形象因此大打折扣，他远没有官媒塑造的那么强大，那么“神话”。但是中共20大在即，习近平能让佩洛西带来的冲击波卷走吗？ 为了反击，北京立即启动报复性的持续4日的包围台湾海空域的空前规模的军事演习，向台湾海域，日本经济专属区发射导弹，同时官媒强化“中国人民是不好惹的”一套说辞。

习近平是要通过这次空前规模的军演挽回尊严，这是一些观察人士在佩洛西尚未成行前就预感到的。一些美国专家警告，佩洛西在习近平全力准备20大连任的微妙时刻访台，会被视为是对习近平的羞辱。纽约时报记者弗里德曼就认为佩洛西访台计划无比鲁莽不负责任，他分析：“通过访问，佩洛西实际上给了习近平一个机会，可以让他转移人们的注意力，不再关注他的失败——通过封锁中国主要城市来阻止新冠蔓延；巨大的房地产泡沫已经出现破裂的迹象，并有可能制造银行危机；以及由于习近平无限制地支持国有产业而产生的巨大的政府债务。”

法国世界报社评也批评佩洛西访台，指“佩洛西对台湾的访问在当下的东亚背景下是不合时宜和危险的。是在给这个“世界上高度易燃的地区火上浇油。该报指佩洛西“错误地选择时机”。她的访问正值希望成为“终身独裁者”的习“皇帝”在政治上处于非常微妙的时刻。

美国华人报纸世界日报社评认为，“北京没有在佩洛西访台的第一时间及时行动，并不表示习近平警告拜登‘玩火必自焚’，将没有‘严重后果’，我们至少可看到习的两个高明手段，一是他可能利用这次事件，游说党内元老，让他顺利在20大连任；二是他抓住时机，实施军演，将台海的掌控变成常态。“

但有分析指出，习发动军演其实是不得不为之的“被迫之举”，否则如何安抚高度燃烧烧的民族主义情绪？而且，这也是习自新冠疫情爆发以来一贯采取的“转败为胜“的策略，把文攻武嚇终究遇挫转化成“正义反击”。按照习近平的说法是”转危为机“。从最近官媒的宣传和中国外交部的言论来看，北京正在向美台发泄怒火，警告美国“不要制造更大危机”，咒骂蔡英文“抱美国大腿”，这些做法被认为是在某种程度上转移视线，减轻中国内部的压力。

美国纽约州城市大学教授夏明对自由亚洲分析，台海问题对习近平是一把双刃剑，如果利用得好，将有利于习近平掌控军队，可能有利于他连任，如果利用得不好，可能让习近平不堪重负。中国已经有新冠疫情，经济等各种危机，习可能并不想让新的危机出现。

人民日报6日发表评论强调“团结才能胜利“，强调”未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期“，全党”要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来“。为什么此刻要特意强调“团结”，值得深思。

这里的“未来五年“暗示的是习近平第三任，”团结“其实也是对党内各种不满势力的警告，一切的一切都要围绕习近平20大连任进行。