台海危机有利于习近平连任？
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中国领导人习近平一直把统一台湾作为他的“使命”，这也成为他继续连任的重要理由。但这次美国众议院议长佩洛西访台产生的冲击效应，是否严重削弱了习近平的强人形象？
因为习近平一直把统一台湾作为“大业”，台海的任何变化因此与他个人的言行发生重要的关系。这一次，在传出佩洛西将要访问台湾的计划后，中共官方采取多种手段阻止恫吓，因为在北京看来，佩洛西此刻访台，简直是对即将在20大连任的习近平的冒犯。如果成行，无疑是对在台湾问题上押宝的习近平的强人形象是一个巨大的冲击。
在这一意识主导下，习近平与美国总统拜登通话时，中方的主要目的是要通过拜登阻止佩洛西访台，习近平警告拜登，“民意不可违，玩火必自焚”，如果把这里说的“民意”看作是官媒煽动起来的民族主义情绪的话，的确在佩洛西访台计划传出后达到了高峰，但是，习近平的警告未能奏效。结果，当佩洛西的座机在台湾松山机场安然降落时，跟着官方起舞，在以胡锡进为代表的口炮派煽动下的民众突然变得愤怒中烧，幻灭感很重。他们不可能把矛头直接指向习近平，却指向传声筒胡锡进，指责他有关伴飞佩洛西座机，甚至不惜击落其座机的威胁落空，“伤害了我国的信誉”。
民族主义情绪是一把双刃剑，此剑此刻就指向了它的始作俑者。不少观察者认为，习近平的强人形象因此大打折扣，他远没有官媒塑造的那么强大，那么“神话”。但是中共20大在即，习近平能让佩洛西带来的冲击波卷走吗？ 为了反击，北京立即启动报复性的持续4日的包围台湾海空域的空前规模的军事演习，向台湾海域，日本经济专属区发射导弹，同时官媒强化“中国人民是不好惹的”一套说辞。
习近平是要通过这次空前规模的军演挽回尊严，这是一些观察人士在佩洛西尚未成行前就预感到的。一些美国专家警告，佩洛西在习近平全力准备20大连任的微妙时刻访台，会被视为是对习近平的羞辱。纽约时报记者弗里德曼就认为佩洛西访台计划无比鲁莽不负责任，他分析：“通过访问，佩洛西实际上给了习近平一个机会，可以让他转移人们的注意力，不再关注他的失败——通过封锁中国主要城市来阻止新冠蔓延；巨大的房地产泡沫已经出现破裂的迹象，并有可能制造银行危机；以及由于习近平无限制地支持国有产业而产生的巨大的政府债务。”
法国世界报社评也批评佩洛西访台，指“佩洛西对台湾的访问在当下的东亚背景下是不合时宜和危险的。是在给这个“世界上高度易燃的地区火上浇油。该报指佩洛西“错误地选择时机”。她的访问正值希望成为“终身独裁者”的习“皇帝”在政治上处于非常微妙的时刻。
美国华人报纸世界日报社评认为，“北京没有在佩洛西访台的第一时间及时行动，并不表示习近平警告拜登‘玩火必自焚’，将没有‘严重后果’，我们至少可看到习的两个高明手段，一是他可能利用这次事件，游说党内元老，让他顺利在20大连任；二是他抓住时机，实施军演，将台海的掌控变成常态。“
但有分析指出，习发动军演其实是不得不为之的“被迫之举”，否则如何安抚高度燃烧烧的民族主义情绪？而且，这也是习自新冠疫情爆发以来一贯采取的“转败为胜“的策略，把文攻武嚇终究遇挫转化成“正义反击”。按照习近平的说法是”转危为机“。从最近官媒的宣传和中国外交部的言论来看，北京正在向美台发泄怒火，警告美国“不要制造更大危机”，咒骂蔡英文“抱美国大腿”，这些做法被认为是在某种程度上转移视线，减轻中国内部的压力。
美国纽约州城市大学教授夏明对自由亚洲分析，台海问题对习近平是一把双刃剑，如果利用得好，将有利于习近平掌控军队，可能有利于他连任，如果利用得不好，可能让习近平不堪重负。中国已经有新冠疫情，经济等各种危机，习可能并不想让新的危机出现。
人民日报6日发表评论强调“团结才能胜利“，强调”未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期“，全党”要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来“。为什么此刻要特意强调“团结”，值得深思。
这里的“未来五年“暗示的是习近平第三任，”团结“其实也是对党内各种不满势力的警告，一切的一切都要围绕习近平20大连任进行。
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