台湾国防部指控共军围岛军演 模拟对台攻击

中国-美国-台湾

在这张由中国新华社提供的照片中，2022年8月5日，一名中国人民解放军成员在军事演习中通过望远镜观看台湾的 "兰阳 "号护卫舰。中国正在台湾周边水域举行演习，以回应美国众议院议长南希-佩洛西最近的访问。

台湾国防部周六指控大批共军军舰和战机围绕台湾周边演练，实质是共军对主岛进行模拟攻击的一部分。而一些专家也警告，中国军队正通过这次为报复佩洛西访台而启动的空前规模的联合军演，模拟对台战法。

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中国媒体报道，中国军方在持续四日的演习中出动了超过100架军机以及10多艘巡防舰和驱逐舰，包括出动了中国空军和海军的尖端武器—歼-20隐形战机和055驱逐舰。共军在演习中还向台湾周边海域发射弹道导弹。

法新社报道，这是中国军队首次如此近距离军演，其中最近的距离离台湾主岛不到20公里，而且前所未见的是，解放军此次演习地点包括台湾东侧海空域，这是一个关键的区域，因为台湾部队的潜在补给以及美国的增援可能来自那里。

分析认为，外界长期以来推测，解放军可能更倾向于选择“锁岛”战略，本次的演习为这一推测提供了依据。锁岛战略旨在防止任何商船、军舰及飞机进出台湾，同时也要预防驻扎在这一区域的美军进入。法新社援引中国军事分析专家宋忠平称，中国军队“显然具备执行这种封锁的一切军力”。

这一罕见规模的军事演习，也为各军兵种，包括陆军、海军、空军、火箭军和战略支援部队（电子和网络战）协调作战能力提供了机会。

澳大利亚国立大学国际安全教授布莱克斯兰德认为，中国现在展示的东西 证实了"他们显然有能力协调他们在地面和海上的行动，并迅速部署他们的导弹系统"。这位专家表示，中方也借此向台湾人、美国人或日本人表明，中国人“有能力做到他们威胁要做的事情”。“但是，另一方面其他国家，尤其是美国密切研究和监视中国军演并从中学习，以便在未来对抗中国军队”

华尔街日报援引专家分析，中国本周在台湾周边进行实弹演习，这是在模拟为封锁台湾可能采取的行动，对中国领导人在未来冲突中可能采取的胁迫性策略进行预演。华盛顿智库哈德逊研究所高级研究员克拉克认为，解放军对台集结兵力形成封锁之势，“目的是显示他们能够做到这一点，”“这是一场传递信号的演习”。

该报援引一些军事专家认为，北京缺乏发动直接入侵的能力，未来几年内发动这类作战过于复杂和冒险，一旦台海危机爆发，他们认为北京会尝试围困而非击垮台湾。

另外，专家们对北京通过本次军演实质打破现状的举措感到担忧。华盛顿埃利奥特国际研究学院教授隆尼.亨利说。与90年代那次台海危机发生时美国随即派出航母进入台岛附近相比，华盛顿这次很谨慎，以避免事态升级。这可以解释为，与1996年相比，中国的军事能力已大大增强，当时中国无法拒绝美国海军进入该地区。

前美国海军军官、日本战略研究论坛研究员格兰特.纽沙姆指出："在某些领域，中国军队的能力甚至可能超过美国。”"假如未来的战斗被限制在直接围绕台湾的地区，那么中国海军将是一个强大的对手。美国和日本如不进行干预，台湾的处境将会极其困难。"

共军在这次军演中，大批军舰和战机越过台湾海峡“中线”，未来共军这一行为是否成为常态，有待观察。

布莱克斯兰德表示："中国直到最近才感觉到有足够的力量穿越这一中线，来宣称它对这条线路的主张。"它肯定会继续假装它不存在。他说："这种情况已经存在了一段时间，但在这些演习之后，情况会加速发展。

"中国直到最近才感觉到有足够的力量来宣称它对这一中线的主张，"约翰-布拉克兰指出。"它肯定会继续穿越，假装中线并不存在。”"这种情况已经存在了一段时间，但在这次演习之后，情况会加剧”。