《法兰克福汇报》：我们须减少对中国的依赖

两岸关系

2022年8月5日，在中国福建省平潭的68海里风景区，一架中国军机在台湾海峡上方飞行，这里是中国大陆离台湾岛最近的地方。

台海局势和美中台关系是德国媒体目前关注的焦点。

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施特劳宾日报（STRAUBINGER TAGBLATT）写道：中国在台湾周边咄咄逼人的军事演习引起了人们对局势升级的担忧。中国认为，台湾是其 "不可分割的一部分"。中国国家元首习近平不厌其烦地强调，将该岛纳入中华人民共和国，这是历史的必然。自从香港民主运动最近遭到血腥镇压以来，毫无疑问，中国政府将采取一切手段来实现其目标。

《法兰克福汇报》分析说：日本和美国正比以前更加紧密地联系在一起。最迟在10月，德国也可能受到来自北京的外交打击，因为德国联邦议院人权委员会正计划前往几个亚洲国家。但这场危机也是反思德国和欧洲与中国未来关系的一个好机会。欧洲不应关闭任何现有的对话渠道，而应坚持不懈地捍卫自己的利益。然而，我们也必须清楚地看到，在所有情况下都不能再依靠中国。我们应重新关注并减少过多的依赖性。现在还有时间避免在与中国关系中犯下和俄罗斯关系的错误。

《斯图加特消息报》强调：如果中国找到一个理由来推动政治局长期计划的入侵，这对谁都没好处。为什么就不能将德国议员们的旅行推迟到明年？那时候，北京的权力问题已经得到澄清，凤波全部平息。那时，人权委员会将有机会为民主和人权发出一个清晰的信息。这肯定会对事情本身和台湾带来更大的帮助。

《时代周报》问道，如果美国和中国这两个世界强国因为台湾打起来，这会不会是第三次世界大战? 但中国问题专家Matthias Nass预言，习近平若真的攻打台湾，也有很大的风险。虽然中国在外交上日益咄咄逼人，但在南中国海上不会发生世界大战。