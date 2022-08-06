蔡英文：中国不负责任持续造成台海及区域威胁

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中国军队持续在台海周边军演，台湾周六指责中国机舰模拟对台攻击，台湾总统蔡英文晚间在脸书表示，中国不负责任持续造成台海及区域威胁，除国军在第一线守护国家安全，27位驻外大使也在第一线向国际表达台湾捍卫主权、坚守民主自由的决心。中国对台文攻武吓，台湾陆委会呼吁立即停止脱序行为。

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中央社消息，蔡英文分述外交部长与驻外大使的对外论述指出，台湾外交部长吴釗燮说，台湾有意志保卫家园，积极强化自我防卫能力，希望相关国家提供台湾防御性武器装备，并且坚定支持台湾，避免中国误判情势，而造成威权国家更為挑衅冒进。

台湾驻美大使萧美琴指出，台湾不想要战争，想要和平，台湾将尽自己所能缓和局势，且不会放弃自由；驻日大使谢长廷表示，中国愈施压，世界就愈关心台湾，相信将有更多世人了解、并支持台湾。

驻法大使吴志中表示，如果台湾被中国拿下，代表华文世界只能有独裁，而民主国家也為自己制造了一个处处掣肘的敌人；驻德大使谢志伟指出，自由民主台湾若被专制独裁中国控制，半导体供应链就会被中国作为勒索自由世界的武器。

另外，驻欧盟兼驻比利时大使蔡明彦说，台湾将持续强化自我防卫能力及经济韧性，坚定维护主权与安全，同时会与理念相近国家加强合作，共同捍卫以规则為基础的国际秩序。

蔡英文称，已有27位驻外大使向国际社会传达台湾坚定的立场；她希望能让更多国际朋友了解，台湾是维护台海及区域和平、坚守民主自由防线的良善力量。

另外，台湾的陆委会周六正告北京当局"应立即停止各种脱序行为"。陆委会周六透过书面表示，近日中共持续模拟攻台高强度、封锁式的军演，企图恫吓台湾及周边国家，其外长王毅等官员更不断在国际场域公然扭曲事实、推诿自身破坏台海和平的责任，及以粗鄙言论污衊总统蔡英文；对中方对台武力恫吓恶劣行径，陆委会再次予以谴责，并正告北京当局应理性自制，立即停止各种脱序的行为。