麦迪安调查报告：中国制造72个假新闻网站攻击美国与西方社会

中美关系

网络安全公司麦迪安(Mandiant Advantage)攻击面管理仪表板:。麦迪安近日公布最新调查报告指出：中国至少制造了72个假新闻网站以11种语言攻击美国与西方社会。

网络安全公司麦迪安(Mandiant)近日公布最新调查报告指出：中国至少制造了72个假新闻网站以11种语言配合中国政府散布的宣传论调，攻击美国与西方社会。这些假新闻网站的上游都是同一家中国市场营销公关公司。

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美国国家广播公司(NBC)报导指出：以英文版本的假新闻网站为例，文章内容以攻击美国、抨击西方社会为主，并且设法消除外界对于香港民主、维吾尔人权等争议的疑虑。网站对于撰文作者甚至网站所有权都未说明。

麦迪安公司在调查报告中指出，这些假新闻网站的幕后操作都是上海海讯社科技有限公司(Shanghai Haixun Technology Co., Ltd)。

网络资安咨询机构克雷布斯-斯塔莫斯集团（Krebs-Stamos Group）中国分析师凯瑞(Dakota Cary)指出，这份调查报告再次证明，中国想要透过假账号、伪造文件主导文化叙事。

调查报告发现，这波假讯息宣传行动中，至少曾经在一次事件里，透过造假的信函抹黑专门研究新疆议题的德国学者曾德恩(Adrian Zenz)。造假信函最早是在2021年12月在网络出现，信件照片后来被称为“强纳斯‧杜洛斯坦”(Jonas Drosten)的账号张贴于推特。

推特发言人对国家广播公司表示，多个与假讯息宣传有关的账号都已被关闭，但不愿说明细节。

联邦参议员卢比奥(Marco Rubio)办公室发言人对国家广播公司证实，假新闻网站上流传与曾德恩有关的鲁比欧办公室信函根本是伪造的。曾德恩接受国家广播公司电话专访时表示，研究工作遭受中国批评已经习以为常，但透过假新闻网站发布伪造文件展开抨击的手段则是前所未见。