中国围台湾演习结束 转去黄海继续演习

台海

中国围绕台湾的大规模军事演习应该该今天8月7日中午结束。据台湾交通部说，到今天中午时分，在中国要求航空公司避开的7个"临时危险区"中，有6个已经恢复正常...

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据法新社发自北京的报道说，中国在8月7日周日结束其在台湾周围有史以来最大规模的军事演习。这是对美国众议院领导人南希-佩洛西访问该岛的愤怒反应，这使北京和华盛顿之间的关系达到了多年来的最低点。

美国排名第三的女议员佩洛西在本周二和周三对台湾的访问引发了中国的愤怒，这是25年来美国民选官员对台湾的最重要访问。北京的反应是暂停了一系列中美双边会谈和合作，包括在气候变化和国防方面。

中国军方还启动了其历史上最大规模的军事演习，派出战斗机、军舰和弹道导弹，分析人士称这是对台湾的模拟封锁和入侵。

中国东部战区司令部说，周日按计划进行了"海上和台湾岛周边空域的联合实战演习"。这个演习旨在"测试地面的联合火力和远程空中打击能力"。

台湾国防部证实说，中国在海峡周围部署了“飞机、船只和无人机”，“模拟对台湾本岛和我国水域船只的攻击”。

在黄海继续演习

法新社说，中国大规模围台湾的演习应在今天（8月7日）中午之前结束，尽管北京计划在8月15日之前，在中国与朝鲜半岛之间的黄海展开进一步的"实弹"演习。

据台湾交通部说，到今天中午时分，在中国要求航空公司避开的7个"临时危险区"中，有6个已经恢复正常，这表明演习正在结束。台湾交通部在一份声明中说：“有关的飞行和航行可以逐步恢复”。

据同一消息说，位于台湾以东水域的第7个区域，需要在周一上午10点（格林尼治标准时间2点）之前避开。

法新社说，在中国方面，其国防部没有确认这次演习是否结束，没有回应要求其确认演习结束的请求。

法新社说，为了证明自己离台湾海岸有多近，中国军队在周六公布了一张从其军舰上拍摄的照片，显示一艘台湾海军舰艇离它只有几百米。这张照片可能是大陆军队最接近台湾海岸线的一次。中国军方还公布了一名中国战机飞行员在半空中从驾驶舱展示台湾海岸线和山脉的视频。

据中国国家电视台CCTV报道，本周在围绕台湾岛的演习中，有导弹飞过台湾上空，据说这种情况第一次发生。

另据共同社报道，日本政府8月4日通过外交渠道向中方强烈抗议，抗议中国军队发射的5枚弹道导弹（据称共发射11枚）落在了日本专属经济区（EEZ）内。此举令外界关切中国导弹的精确度。

最近几天，台北一再谴责其"恶邻"进行的这些演习，并在周六呼吁北京"立即停止升级紧张局势，停止恐吓台湾人民的挑衅行动"。

警告

一些专家告诉法新社，中国对台湾的这些演习是一个警告，中国军队现在有能力对该岛进行全面封锁，并阻止美军前来援助。

前美国海军军官、日本战略研究论坛研究员格兰特-纽沙姆（Grant Newsham）指出，在某些领域，中国的能力甚至可能超过美国。

该消息说，如果（未来的）战斗局限于台湾周边地区，那么中国海军将是一个强大的对手。如果（......）美国人和日本人不进行干预，台湾的事情就会变得非常困难。

这些演习的规模，及北京决定退出关于气候和国防的重要双边对话，引发美国及其盟友的连番谴责。

美国国务卿安东尼-布林肯星期六在马尼拉谴责中国的反应"完全不成比例"。

他说，中国不应该把关于气候变化等问题的讨论作为"人质"，因为这"不是在惩罚美国，而是在惩罚整个世界"。

联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯警告说，"如果没有两国之间的有效对话和合作，就不可能解决世界上最紧迫的问题"。