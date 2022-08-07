以巴在埃及斡旋下达成停火 以色列空袭加沙造成43名巴勒斯坦人死亡

以色列/巴勒斯坦/埃及/停火

在埃及的斡旋之下，以色列同巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）周日达成停火协议，并于国际标准时间20点30分生效。巴勒斯坦方面称，以色列3天的对加沙的空袭造成43名巴勒斯坦人死亡，其中包括儿童。

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法新社消息，巴勒斯坦武装组织伊斯兰圣战组织周日宣布，接受与以色列的停火协议。埃及总统塞西表示，埃及官员与以巴双方周日举行谈判，寻求结束冲突。以方首先接受停火建议，几个小时后，伊斯兰圣战组织宣布，批准由埃及起草的关于停止敌对行动的协议。

以色列总理拉皮德的办公室表示，感谢埃及努力斡旋，但警告如果圣战组织违反停火协议，以色列保留强烈回应的权利。伊斯兰圣战组织在声明中也表示，保留回应任何侵略的权利。

以色列军队周五起大规模空袭加沙地带，伊斯兰圣战组织发射火箭弹还击。巴勒斯坦方面称，3天的冲突造成43名巴勒斯坦人丧生，其中包括15名儿童，另有311人受伤。多座建筑物被夷为平地。以色列方面，有两人受伤，多人到防空洞暂避。

哈马斯掌权的巴勒斯坦卫生部表示，周日在以色列对加沙地带，特别是贾巴利亚、加沙城和拉法的空袭中，有17名巴勒斯坦人丧生，其中包括9名儿童。

据以色列军方称，在宣布停火前，巴勒斯坦伊斯兰圣战武装向以色列和耶路撒冷方向发射了数枚火箭弹，但被以色列导弹防御系统拦截。

另据路透社报道，以色列军方指出，获美国支持、以色列开发的"铁穹"（Iron Dome）拦截系统，周末击落巴勒斯坦火箭弹的命中率为97%，为迄今最佳表现。

据以色列军方发言人称，截至周日上午，伊斯兰圣战组织向以色列总共发射580枚火箭弹，其中约20%未达目标、落在加沙地带，其他的火箭弹最远打到特拉维夫和耶路撒冷外围。