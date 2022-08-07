俄军再次攻击扎波罗热核电厂乌克兰要求国际社会严厉回应

乌克兰/俄罗斯/核电厂

乌克兰国家核电公司表示，俄罗斯军队再度攻击扎波罗热核电厂，乌克兰总统泽连斯基呼吁国际严厉制裁。而在联合国和土耳其斡旋俄乌达成协议后，第2批运载谷物的船只周日驶离乌克兰港口。

广告 继续浏览后续

法新社报道，欧洲最大的核电厂乌克兰扎波罗热核电站周日再次遭到轰炸，这是该核电厂在不到两天之内第二次遭到轰炸。正如上一次落入俄军手中的乌克兰核电厂被轰炸一样，俄乌双方互相指责对方袭击核电厂。

乌克兰国家核电公司（Energoatom）周日表示，俄罗斯军队周六晚再次攻击扎波罗热核电厂，造成一名工作人员受伤以及电厂周围的辐射监测设施损坏。

这座欧洲最大的核电厂周五也遭到攻击，而对两起事件，俄罗斯指责乌克兰发起了攻击。

乌克兰国家核电公司在社交平台Telegram上称，俄军周六晚以火箭弹攻击厂内的干式储存设施，174个装有用过核燃料的容器露天存放在那里。

该公司说："扎波罗热核电厂周围的3个辐射监测感应器受损。这一如果发生辐射状况恶化或用过核燃料容器辐射外洩的情况，将无法及时发现和回应。"

公司补充道，一名核电厂工作人员遭弹片所伤，被送往医院救治。

针对扎波罗热核电厂再次遭到攻击，乌克兰总统泽连斯基正如呼吁国际社会对俄罗斯"核恐怖"行径做出更强有力的回应。泽连斯基表示，"当恐怖国家轰炸核电站时，世界上没有一个国家会感到安全”。

泽连斯基在推特上发文称，他与欧洲理事会主席米歇尔通电话时，呼吁对俄罗斯核工业和核燃料进行制裁。

联合国核监督机构负责人周日表示，对位于乌克兰境内、欧洲最大核能发电厂所在地扎波罗热核电厂遭到砲击，感到"震惊"。

国际原子能总署总干事葛罗西在声明中表示，这次袭击是"一系列越来越令人担忧报告的最新一次"，他并强调"核灾难的真正风险可能威胁到乌克兰及其他地区的公众健康和环境"。

另外，乌克兰和土耳其官员表示，4艘载着乌克兰谷物粮食的货轮正如驶离乌克兰黑海港口，这是俄罗斯和乌克兰在土耳其、联合国斡旋下所签署解除乌克兰海运出口协议的一部分。

驻黎巴嫩乌克兰大使馆周日表示，根据上月协议第一艘驶离乌克兰的运谷船，由于船舶有所延误，将不会按原订计划于周日抵达黎巴嫩北部港口的黎波里。