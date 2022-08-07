路透社：中国军演两岸军舰在公海玩"猫捉老鼠游戏"

台湾/中国/军演

中国为回应美国众议院议长佩洛西访台发动为期4天的围岛大规模军演。路透社报道，在演习结束前，两岸军舰周日在公海玩起了"猫捉老鼠"游戏。路透社称：中国评论员指共军越台海中线演习将常态化。

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路透社援引知情人士透露，中国和台湾各自出动大约10艘军舰在台湾海峡巡弋，彼此距离很近，有些中国军舰越过海峡中线，这是分隔两岸的非正式缓冲区。

台湾国防部发布新闻稿表示，中国出动军舰、飞机和无人机，模拟对台湾本岛及其海军的攻击。国防部称已派出飞机和军舰做出"适当"反应。

知情人士称，中国军队像周六一样"压迫"海峡中线时，台湾方面保持近距离监视，并在可能的情况下不让中国舰只越过这条线。

知情人士说："双方表现得很克制。"他形容这有如公海上的"猫捉老鼠"游戏："一方试图越界，另一方挡路，迫使他们落入较不利的位置，最后退回另一边"。

为应对中国军事演习，台湾岸基反舰导弹和爱国者地对空导弹处于待命状态。

据新华社上周报导，中国军队大规模围岛军演于4日开始，集中在台湾周围6处地点，并持续到周日中午。中国军方表示，这次在台湾北方、西南方和东方举行的海空联合演习，重点在于地面攻击和海上突击能力。

台湾交通部周日下午称，随着共军演习结束，将逐步取消对通过领空航班的限制，不过将继续引导航班和船只远离台湾东海岸外的一个演习区，直到周一上午。中国从未证实有这处演习区。

美国表示，中国军演是升高情势的作为。白宫发言人说："这些行动是中国改变现状企图的重大升级，具有挑衅性、不负责任，且增加了误判的风险。"他表示，这也与我们维护台海和平稳定的长期目标背道而驰。

另据路透社报导，一名评论员周日在央视新闻声称，从现在起，解放军在台湾海峡中线以东举行军事演习，将成为"常态化"。

据报导，这名评论员声称，台湾海峡中线从未被中方承认为合法，而只是上一世纪由美军为战斗需要"凭空想像"所划出的。

报导提到，台湾海峡中线划设在台湾本岛与中国大陆之间，属于非官方的控制界线，双方的军机及战舰原则上不会相互跨越。

台湾外交部周日表示，中国无视国际关切，持续在台海周遭军演，甚至宣布将在中国大陆外海继续军演，外交部予以最严厉的谴责，严正要求中国大陆政府立即停止升高紧张情势、停止危害区域甚至全球共同福祉的无理脱序行为。