中国继续在台周围军演  国防部称美国对台周边紧张局势负有责任

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2022年8月4日，中国人民解放军东部战区司令部下属的地面部队从一个未披露的地点向台湾海峡进行远程实弹演习。

中国军方周一（8月8号）不顾国际社会的克制呼吁，宣布将继续在台湾附近进行军事演习，再次对美国众议院议长南希-佩洛西访问台湾表示抗议。中国国防部周一(8月7号)针对上周宣布决定取消与美国的军事会谈等制裁回应佩洛西对台湾的访问辩护，并警告华盛顿将面临 "严重后果"。

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从上周四开始，周日结束的一轮针对台湾的军演之后，中国东部战区周一中午声称，当天继续在台湾周边海空域进行“实战化联合演训”，重点组织“联合反潜和对海突击行动”，但这项宣布并未具体说明所谓“演训”的具体海空域，也未说明何时结束。

佩洛西8月2至3号对台湾进行了19个小时的短暂访问，掀起轩然大波。除了中国军方周四开始在台湾周围进行了“锁喉式”的军演外，上周五也宣布了针对佩洛西极其亲属进行制裁，也针对美国政府宣布八项反制措施，其中包括取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制会议等。

五角大楼、美国国务院和白宫都谴责中国的决定是不负责任和不相称的反应。

中国国防部发言人周一吴谦在线上回答记者提问时表示："目前台湾海峡的紧张局势完全是由美方主动挑起和制造的，美方必须为此承担全部责任和严重后果。“，

据他说中方曾就佩洛西的访问多次交涉，但“美方说一套，做一套，纵容支持佩洛西访问，蓄意制造台海紧张局势。“

在提问中有关“有美国媒体报道，美军高层近日曾多次给中国军队领导打电话，但被中方拒绝”的部分，吴谦似乎没有给出直接的回答，只说"底线不容突破，沟通需要诚意"，中方 敦促美方切实尊重中方的核心利益和重大关切，放弃‘以台制华’的幻想，不要在错误的道路上越走越远。“

路透社报道指出，佩洛西上周对台北的访问激怒了中国，中国认为台湾是一个”叛逆“的省份，不排除使用武力进行统一。

在中国上周对美国祭出的相关制裁措施中，除了取消国防有关的部分，还包括 暂停中美非法移民遣返合作、暂停中美刑事司法协助合作、暂停中美打击跨国犯罪合作、暂停中美禁毒合作暂停中美气候变化商谈。