台湾立法院国民党团反对操弄两岸紧张，民进党团反对“永远活在中国的同意下”
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台海情势紧张，台湾国民党团今天呼吁政府因应，让人民过好生活，反对操弄两岸紧张。台湾民进党团表示，“不能永远活在中国的同意下”。
中央社报道，美国联邦众议院议长佩洛西访台后，中国大陆对台湾进行政治、军事及经济的全面压迫，台湾国民党立法院党团今天在立法院召开记者会，询问总统蔡英文、民进党政府让人民安稳生活的对策为何，呼吁蔡政府必须做好准备。
国民党立法院党团书记长李德维指出，对于目前两岸关系的形势严重紧张，国民党团要求并督促民进党政府必须要拿出相应的措施，其中最简单的例子就是台湾的能源政策。民进党想把天然气发电比重拉升到50%，但目前台湾天然气的安全存量只有10到11天，面对两岸局势严峻，李德维问经济部是否已做好因应准备。
李德维表示，此次事件也凸显台湾资安的严重问题，从去年开始，政府每年花费将近新台币4.5亿元进行相关资安防护，没想到当两岸局势紧张时，却让大家觉得这笔钱已经是被丢在水里，他呼吁政府必须做好资安因应策略。
李德维也表示，现在台湾对中国大陆有这么多的出超，是过去国民党执政时，两岸签定ECFA 《海峡两岸经济合作框架协议》 所打下的基础，如果两岸爆发经济战争，台湾应如何因应，民进党政府也必须面对，绝不能把问题甩锅，由民众来承担。
民进党立法院党团干事长郑运鹏接受中央社访问时表示，国民党制造恐慌，反而是中国要的，国民党一心想要使用核能，但核能也有可能是被恐怖攻击的对象；以火力发电厂来说，不管是使用燃煤还是燃气，如果被攻击时，灭火后基本上就没有后患，但核能发电厂被攻击，那个后果可能是上万年的。
郑运鹏说，国民党执政时，大概也是这样的能源跟产业配比，“你不能永远活在中国的同意下”，这样中国一定会削弱台湾的国力；郑运鹏认为，国民党的观点，是让中国找到理由对台湾更予取予求，这跟台北市长柯文哲一样是求和论。
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