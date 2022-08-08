台湾立法院国民党团反对操弄两岸紧张，民进党团反对“永远活在中国的同意下”

政治

2022年8月4日，中国人民解放军东部战区司令部下属的地面部队从一个未披露的地点向台湾海峡进行远程实弹演习。

台海情势紧张，台湾国民党团今天呼吁政府因应，让人民过好生活，反对操弄两岸紧张。台湾民进党团表示，“不能永远活在中国的同意下”。

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中央社报道，美国联邦众议院议长佩洛西访台后，中国大陆对台湾进行政治、军事及经济的全面压迫，台湾国民党立法院党团今天在立法院召开记者会，询问总统蔡英文、民进党政府让人民安稳生活的对策为何，呼吁蔡政府必须做好准备。

国民党立法院党团书记长李德维指出，对于目前两岸关系的形势严重紧张，国民党团要求并督促民进党政府必须要拿出相应的措施，其中最简单的例子就是台湾的能源政策。民进党想把天然气发电比重拉升到50%，但目前台湾天然气的安全存量只有10到11天，面对两岸局势严峻，李德维问经济部是否已做好因应准备。

李德维表示，此次事件也凸显台湾资安的严重问题，从去年开始，政府每年花费将近新台币4.5亿元进行相关资安防护，没想到当两岸局势紧张时，却让大家觉得这笔钱已经是被丢在水里，他呼吁政府必须做好资安因应策略。

李德维也表示，现在台湾对中国大陆有这么多的出超，是过去国民党执政时，两岸签定ECFA 《海峡两岸经济合作框架协议》 所打下的基础，如果两岸爆发经济战争，台湾应如何因应，民进党政府也必须面对，绝不能把问题甩锅，由民众来承担。

民进党立法院党团干事长郑运鹏接受中央社访问时表示，国民党制造恐慌，反而是中国要的，国民党一心想要使用核能，但核能也有可能是被恐怖攻击的对象；以火力发电厂来说，不管是使用燃煤还是燃气，如果被攻击时，灭火后基本上就没有后患，但核能发电厂被攻击，那个后果可能是上万年的。

郑运鹏说，国民党执政时，大概也是这样的能源跟产业配比，“你不能永远活在中国的同意下”，这样中国一定会削弱台湾的国力；郑运鹏认为，国民党的观点，是让中国找到理由对台湾更予取予求，这跟台北市长柯文哲一样是求和论。