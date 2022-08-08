新冠：海南岛因病例增加扩大疫情管制范围 西藏现疫情

中国/新冠疫情/海南

路透社报道，中国依赖旅游业的海南岛爆发新冠疫情，周一（8月8号）将其遏制新冠疫情措施扩大到新的地区。

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度假胜地海南省去年一年只记录了两例有症状的本地冠状病毒病例，8月8日下午，海南省新冠肺炎疫情防控工作指挥部称，本轮疫情以来，累计报告由1507例阳性感染者，其中1042例确诊病例，无症状感染者465例。如果按照全球标准来看，这一数字很低，但这是自2019年底中国首次报告该病毒以来海南省的最高病例数。病例急剧增加也是在中国略微放松限制后游客旅游兴趣激增的情况下发生的。

报道称，根据中国的 "清零政策，在海南实施的限制反映了围绕旅行的持续不确定性。

据中国官媒报道，除了拥有约290万人口的省会海口，乐东县和澄迈县等地周一对都其居民进行了限制。只有在必要时才允许外出，如测试、购物或必要的工作任务。公共交通也已暂停。这些措施将在不同时期保持不变。

周日，约有2.5万名游客滞留在海南受灾最严重的城市和该岛的主要旅游中心三亚，尽管宣布游客可以在核算测试后离开，但还是让不少人感到沮丧。

另据中央社报道，西藏打破920天无疫情纪录，昨天开始验出COVID-19阳性病例后，首府拉萨再发现18名初筛阳性人员，他们大多与另一城市日喀则有关。日喀则市今天起实行静默管理3天，人员不进不出。