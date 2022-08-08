台海/军事

陆称海峡中线以东军演将常态化台严厉谴责

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In this photo released by Xinhua News Agency, an air force pilot from the Eastern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army (PLA) looks as they conduct a joint combat training exercises around the Taiwan Island on Sunday, 新华社发布的照片显示，一名解放军空军飞行员在台湾周边参加军演 2022年8月7日
In this photo released by Xinhua News Agency, an air force pilot from the Eastern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army (PLA) looks as they conduct a joint combat training exercises around the Taiwan Island on Sunday, 新华社发布的照片显示，一名解放军空军飞行员在台湾周边参加军演 2022年8月7日 AP - Wang Xinchao
作者： 台北特约记者 陈民峰
5 分钟

大陆对台海周边三天实弹演习在昨天(7日)结束后，一名评论员在中央电视台的新闻里指出，从现在起，中共解放军在台湾海峡中线以东举行军事演习，将成为「常态化」，引起台湾方面高度关切。

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这名评论员声称，台湾海峡中线从未被中方承认为合法，而只是上一世纪由美军为战斗需要「凭空想象」所划出的。

台湾外交部随即表示，中国无视国际关切，持续在台海周遭军演，甚至宣布将在中国大陆外海继续军演，外交部予以最严厉的谴责，严正要求中国政府立即停止升高紧张情势、危害区域甚至全球共同福祉的无理脱序行为。

另大陆东部战区微博今天(8日)也发布消息说，「继续在台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动」。显示，台岛周边的演习随时会再展开。

台湾媒体引述政府人士指出，中共昨天宣布「继续对台周边海空域进行实战化联合演训」，除了消耗台湾的作战成本，也有安定中国内部民意的意味；至于中共是否已经停止军演，目前仍无法确定。

但台湾交通部今天发布新闻稿指出，有关中国径行发布7个临时危险区飞航公告，继昨天中午12点第1区到6区失效，第7区也在今天上午10点失效，民航局和航港局持续引导航机及船舶避让临时危险区，以维护航行安全，相关航班及船舶已经逐步恢复航行。

台湾交通部解释说，因为大陆没有重新公告继续军演，原来的军演公告就是失效；如果还持续军演就是违反国际规范，是很严重的事，会让军演区内的飞机船舶暴露在危险中。台湾各界忧心，如果中共持续军演，而台湾的航班及船舶又都恢复航行，恐怕会有安全疑虑。

另有关中国海事局针对黄海南部及渤海湾的船舶提出告警，台湾交通部今天分析，这些海域不在台北飞航情报区内，不影响台湾国际飞航航路。但已要求航港局提醒台湾籍的阳明、长荣、万海等航运公司要密切注意，避免船只进入这些海域，以维护航行安全。

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