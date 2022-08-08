陆称海峡中线以东军演将常态化台严厉谴责

台海/军事

大陆对台海周边三天实弹演习在昨天(7日)结束后，一名评论员在中央电视台的新闻里指出，从现在起，中共解放军在台湾海峡中线以东举行军事演习，将成为「常态化」，引起台湾方面高度关切。

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这名评论员声称，台湾海峡中线从未被中方承认为合法，而只是上一世纪由美军为战斗需要「凭空想象」所划出的。

台湾外交部随即表示，中国无视国际关切，持续在台海周遭军演，甚至宣布将在中国大陆外海继续军演，外交部予以最严厉的谴责，严正要求中国政府立即停止升高紧张情势、危害区域甚至全球共同福祉的无理脱序行为。

另大陆东部战区微博今天(8日)也发布消息说，「继续在台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动」。显示，台岛周边的演习随时会再展开。

台湾媒体引述政府人士指出，中共昨天宣布「继续对台周边海空域进行实战化联合演训」，除了消耗台湾的作战成本，也有安定中国内部民意的意味；至于中共是否已经停止军演，目前仍无法确定。

但台湾交通部今天发布新闻稿指出，有关中国径行发布7个临时危险区飞航公告，继昨天中午12点第1区到6区失效，第7区也在今天上午10点失效，民航局和航港局持续引导航机及船舶避让临时危险区，以维护航行安全，相关航班及船舶已经逐步恢复航行。

台湾交通部解释说，因为大陆没有重新公告继续军演，原来的军演公告就是失效；如果还持续军演就是违反国际规范，是很严重的事，会让军演区内的飞机船舶暴露在危险中。台湾各界忧心，如果中共持续军演，而台湾的航班及船舶又都恢复航行，恐怕会有安全疑虑。

另有关中国海事局针对黄海南部及渤海湾的船舶提出告警，台湾交通部今天分析，这些海域不在台北飞航情报区内，不影响台湾国际飞航航路。但已要求航港局提醒台湾籍的阳明、长荣、万海等航运公司要密切注意，避免船只进入这些海域，以维护航行安全。