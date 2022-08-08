香港人才外流：加国年吸逾万高教育港人 学者指年轻夫妇移民致生育率破纪录低

香港/人才外流

加拿大向曾接受高等教育的港人提供开放工作签证一年多以来，当局已向12484名港人发出签证，这批九成属40岁以下的成功申请人在工作一定时间后，可申请成为永久居民；连同英国的BNO签证计划，两个计划生效一年多以来，共吸走12.6万名港人，且以年轻人为主。有人力资源顾问忧虑，港人外移数据显示，香港将面对人才库缩减，并变成一个有年轻劳动力、但却出现人口老化和生育率破纪录低的城市。

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有关情况已露端倪，根据港府统计处7月底公布的《香港的女性及男性主要统计数字》，去年有36953名婴儿出生，见1991年来新低，亦导致出现人口小增长。当局认为，出生人数大幅下跌，与新冠疫情有关，而人口迁移亦是引致香港人口结构转变的重要因素。

《明报》更根据7月号的港府《统计月刊》的数字发现，今年婴儿出生人数进一步下滑，本年首五个月的「出生登记」只有13605人，是近十年同期最低，按年跌20%，亦属九年来最大跌幅。家庭计划指导会认为，近两年出生率急降的主因，是不少妇女因疫情而搁置生育计划。社会学者周永新则指出，今年首五个月婴儿出生人数下跌，与移民人士中，绝大多数为25至30岁年轻人有关，这批人最有生育能力，离开难免对香港发展有负面影响。

根据6月的香港第三届「国际移民及置业博览」主办机构的调查显示，考虑移民者中，英国最受欢迎，占31％；其次为加拿大（22％）和澳洲（21％）。 因应被指侵害人权的《港区国安法》实施，英国是最快向港人提供特别移民途径的，该国于去年1月底推出让持有英国国民(海外)(BNO)护照的港人留英的计划，今年首季有19500名港人申请，较之前一季大增25%。英国内政部5月公布有关数据时同时指出，截至今年3月31日，BNO签证计划启动一年多以来，移民局已收到12.34万份申请，当中113742人获批，批准率为92%。

根据英国BNO签证计划，港人手持BNO可在英国居留，五件后申请定居，其后12 个月可入籍英国，计划因此俗称5+1计划。 至于加拿大为港人而设的开放工作签证计划，专供过去五年完成专上教育的港人申请，成功申请者可在未有雇主聘用的情况下获发三年的开放工作签证，期间累积工作达到1560小时便可申请当永久居民。根据该国移民署向英文《南华早报》提供的数据，由去年3月至今年6月，加国共向接近1.25万人发出签证，约四分之一为25岁或以下青年；若以30岁划线，则占总数的71.3%；若以联合国的标准，即40岁以下仍属年轻人，则所占比率更高达91.6%。

上述数据显示，英加两个计划在推出一年零一季以来，已为港人发出合共12.6万个签证。

而人力资源顾问周绮萍向该报指出，以港人外移数据显示，香港将面对人才库缩减，并变成一个有年轻劳动力、但却出现人口老化和生育率破纪录低的城市。而加拿大吸纳的，更是年轻而又受高教育人士，对劳动力造成威胁。她续称，雇主现时可能仍未感觉这威胁，因为不少人因疫情而减少开支、停止聘员，但当经济可能在明年复苏时，雇主便可能要面对请人难的局面。