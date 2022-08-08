香港周五起放宽入境隔离检疫期至三天

香港/防疫

香港备受国际社会诟病的严峻防疫措施，本周五起进一步放宽，届时由海外及台湾经机场抵港人士的酒店检疫期，将由7日缩短至3日，其后4日可于家居或一般酒店接受医学监察，但其间不可进入酒吧食肆等须主动审核「疫苗通行证」的表列处所。行政长官李家超强调，这不是放弃与中国内地通关，香港会同时争取与世界接轨以及与中国正常往来。

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以李家超为首的数名官员今(8日)早在记者会上表示，会由本月12日(星期五)起推出「红黄码」制，根据新版的「安心出行」手机软件，海外抵港人士的核酸检测结果若为阳性，其软件二维码会变成红色，即获发「红码」；若抵港时的检测结果为阴性，则获发「黄码」。获发「黄码」者，头三天须入住检疫酒店，不得外出；随后四天可转为家居或普通酒店进行医学监测，定时进行监测及上载结果。

在医学监测期间，「黄码」人士可以外出，但不能进入须主动审核「疫苗通行证」的表列处所，包括食肆、酒吧酒馆、健身中心、美容院、游戏机中心、游乐场所、室内公众娱乐场所及派对房间等，亦不能进入安老院、残疾人士院舍、学校，以及指定医务处所。他们在每日快速检测结果为阴性的情况下，可以乘搭公共交通工具上班或进入商场、百货公司和街市等，但外出期间不能参与任何除下口罩的活动。

当入境人士完成隔离检疫后，二维码会自动转为正常的「蓝码」。

现时中国内地实施的是「7+3」检疫政策，即7天检疫酒店隔离、3天医学监测，被问及香港现实施「3+4」是否形同放弃与中国通关时，李家超表示，与世界接轨及与中国通关并无矛盾，强调中国措施须予尊重，但港府会继续努力争取与中国通关，目标在不增加中国风险的前提下，尽可能减少不便，但在未有共识前，不会对外公布。

医务卫生局长卢宠茂解释，维持7日检疫期既不符合成本效益，亦不利香港连接国际。他引述数据称，抵港旅客中，只有4%确诊感染，当中半数在机场的「检测待行」时已被发现，若把酒店检疫头三日的检测结果计算在内，累计有超过九成确诊个案可被发现，即只有少于1%在第四天及其后发现，风险与本地水平相若，比密切接触者检疫期间确诊比率更低。

医务卫生局副秘书长冯浩贤表示，已预订检疫酒店者，毋须更改酒店预约，可以事前的文件入境，在酒店完成3日检疫获阴性检测结果后提前离开。至于星期五前已完成3日检疫及所有检测的旅客，未来数天可陆续有序提前离开酒店，酒店会退回余下未用款项。

当局强调，「红黄码」只会用于确诊者及海外抵港人士，其他市民可以继续使用原来的「安心出行」应用程序，不会受新措施影响。