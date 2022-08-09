三亚“清零”度假又不成了 逾8万滞留旅客开始分批离岛

海南疫情

中国旅游胜地海南省暑期发生疫情，导致8万多名游客困岛。当地政府周二表示，将于12日实现「社会面清零」，且从当天9日开始对符合条件的滞留旅客分类分批安排返程。

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据中央社综合央视等媒体报导，海南旅客主要集中在三亚市，根据三亚市副市长何世刚先前表示，估算目前有大概8万多名游客滞留在当地。

海南省疫情防控指挥部8月9日公告有关滞留海南旅客离岛返程安排。

根据安排，无疫情的市县，旅客所在旅行团队或入住酒店近7天内没有阳性感染者；或近3天内未出现发热、干咳、嗅觉丧失、肌肉酸痛等临床症状的散客，可凭48小时2次（每天1次）核酸阴性证明返程。

低风险区，旅客所在旅行团队或入住酒店7天内没有阳性感染者；或近3天内未出现发热、干咳、嗅觉丧失、肌肉酸痛等临床症状的散客，可凭72小时3次（每天1次）核酸阴性证明返程。

中高风险区，经过疫情防控降为低风险区后，执行低风险区规定。在自愿基础上，优先安排具有医疗需要、老年人、儿童、孕妇等特殊人群及其陪护人员返程。

海南当局强调，自8月9日从三亚开始，按计划安排旅客有序离岛。与此同时，官方媒体称，拥有近300万人口的省会海口已被封锁，约700万人被告知，除了为了食品和新冠病毒检测外不要外出。

据当地政府周二下午通报，8月1日至9日12时，海南本轮疫情累计报告阳性感染者1899例。