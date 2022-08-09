中日邦交正常化50周年 有日媒吁取消所有纪念活动

中日关系

9月29日是日本与中国邦交正常化50周年，日本“产经新闻”8月9日发表社论呼吁日本应取消相关纪念活动，“绝对不能以庆贺的心态迎接这天到来”，以免向中方传递错误讯息。

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中央社报道：中国为反制美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访问台湾，在台湾周边展开大规模军演，导致东亚紧张情势升温。

日本“产经新闻”8月9日社论指出，中国这次展开大规模军事演习，在台湾周边6大海空区域进行实弹射击训练，弹道飞弹还落入日本专属经济区（EEZ）。“这种行为，应该被视为对日本和驻日美军极度敌对的军事行动。日中两国绝对称不上有什么友好气氛”。

为了迎接日中邦交正常化50週年，各地已经开始举行相关活动，预定于9月29日发表共同声明，并于东京举办纪念仪式。

社论指出，仪式由日本外务省支援，但是组织委员会的最高顾问是亲中派的自民党前首相福田康夫，以及前自民党干事长二阶俊博，因此“日本应该中止这项活动”。

日本政府定于9月27日为前首相安倍晋三举行国葬，并已通知所有邦交国。另一方面，9月29日是日中建交50周年纪念日。在佩洛西的亚洲行之后，中日双方在9月底仅两天之隔活动中的动向，引起广泛的关注。

台湾成功大学政治学系教授王宏仁认为，中国会淡化处理安倍国葬的问题，不会派遣太高层级的代表出席。日本对于日中建交50周年的纪念目前看起来态度冷淡，反而是中方有希望大肆庆祝的意味。但是双方很可能都会以疫情为借口，不安排实体的庆祝，仅在外交礼仪上点到为止。