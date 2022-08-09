俄罗斯火箭将伊朗卫星送入太空

俄罗斯/伊朗/卫星

俄罗斯于8月9日星期二，在哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场，将一颗伊朗观测卫星送入太空。俄罗斯将伊朗卫星送入太空的做法引发担忧。一些西方国家领导人担心莫斯科利用此举来支持其在乌克兰的攻势，遭到德黑兰否认。

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俄罗斯航天国家集团（Roscosmos）现场直播的画面显示：俄罗斯联合号（Soyouz）运载火箭携带伊朗海亚姆卫星（Khayyam）从哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场升空。

这颗卫星以11世纪最杰出的波斯数学家和诗人奥马尔-海亚姆Omar Khayyam (1048-1131)命名。伊朗航天局表示：这颗卫星的主要使命是：“监控国家边界、提高农业生产力、控制水资源和自然灾害。

美国认为，伊朗的太空计划更多用于军事而非商业目的，但德黑兰则坚称：其航天、航空活动均用于和平范围，符合联合国安理会的决议。

不过，这一次，在<华盛顿邮报>关于俄罗斯“计划在未来数月使用这颗卫星“作为其在乌克兰进攻的一部分，随后才会将卫星的控制权转交给伊朗的消息爆出后，伊朗当局进行了辩解。

伊朗航天局星期日发表声明指出：从发射的第一时间开始，所有与这颗卫星的控制和操作相关的信息，均将由伊朗通讯部的专家即时发布。伊朗当局谴责美国媒体的“虚假“报道，并确保：伊朗采用了“加密算法”，“任何第三国都无法获取卫星发送的信息”。

法新社报道指出，海亚姆卫星是在俄罗斯总统普京到访德黑兰三个星期之后升空的。普京于7月19日在德黑兰回屋了伊朗总统易卜拉欣-莱锡和伊朗最高领袖哈梅内伊。哈梅内伊呼吁与俄罗斯展开“长期合作“。