朴振吁北京在朝鲜问题上发挥建设作用 王毅提五点坚持

中韩外长会谈

韩联社最新消息指，韩国外长朴振与中国外长王毅两人在青岛即墨古城君澜度假酒店举行会谈，先有1小时40分钟左右的小范围会谈，随后进入扩大会谈。在朝鲜问题上，朴振对王毅表示，期待中方在朝鲜问题发挥建设作用， 并称希望习近平能在方便时到访首尔。

广告 继续浏览后续

韩联社最新报道称，韩国外长朴振与中国外长王毅两人在青岛即墨古城君澜度假酒店举行会谈，先有1小时40分钟左右的小范围会谈，随后进入扩大会谈。

报道续称，朴振在会上表示韩中合作历史已久，迎来建交30周年，双方需要基于互相尊重的精神，共建追求共同利益的互惠韩中关系，韩方今后将根据国家利益和原则，以和而不同的精神谋求与中方的合作方案。

朴振谈到朝鲜议题，称朝鲜半岛和平稳定面临空前威胁，韩方将坚持实现朝鲜完全无核化的原则，坚决应对挑衅，同时打开对话之门，希望中方能为朝鲜放弃挑衅选择对话发挥建设作用。

该报道又引述朴振说，国际社会正在处于大转型时期，韩中一直保持紧密的经济合作关系，今后需要通过稳控供应链等携手共克新挑战，为此，韩中作为战略合作伙伴关系，需要进一步加深最高级别的战略沟通，希望习近平能在方便时访韩。

王毅谈五点坚持

王毅则表示，以建交30周年为契机，两国需梳理其间取得成功的有益经验，准确把脉两国关系的大局面。他提出两国需要坚持的五点，包括坚持独立自主、睦邻友好、互利共赢、平等尊重及多边主义。