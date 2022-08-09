「武官」班子再增一人 区志光任香港国安委秘书长

香港

警队出身的「武官」李家超出任香港特首后，纪律部队官员进入问责班子的人数偏多，今后会再多一人，事缘警队出身、负责推行逃犯条例修例工作的前副保安局长区志光，被中国国务院任命为香港特区维护国家安全委员会秘书长，以接替陈国基升任港府第二把手后而不能同时兼任的秘书长职务。

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由于港府第二把手的政务司长本身已是国安委的成员，陈国基升任政务司长后，不可兼任国安委秘书长，特首李家超按《港区国安法》）第13条的规定，向北京的中央政府提名和建议刚退休的区志光接任秘书长一职。李家超昨(8日)在港府公布中指出，区志光过去五年一直担任保安局副局长，拥有国家安全意识和熟悉国安事务，有能力带领秘书处支持香港国安委承担维护国家安全的重责。

香港国安委负责维护国家安全事务，包括分析、分析形势及制订国安政策，协调重大行动。国安委受北京监督和问责，不受香港机构和人士「干涉」。建制派报章《星岛日报》在没有引述具体人士的情况下指出，料区志光新岗位重点工作之一，包括加强国家安全教育，增强市民爱国意识和观念。 现年60岁的区志光，其职业轨迹大部分与李家超雷同及重迭，他1980年加入警队，其后服务警队三十七年，官至警务处高级助理处长，于2017年转换跑道至保安局任副局长。2019年的逃犯条例修订工作，主要由他负责，事件其后演变成大规模的反对运动。而在去年，他又卷入「恒大饭局」争议，与多名高官违反限聚令出席饭局并被票控，保安局事后发声明，承认出席官员有疏忽及敏感度不足。