海口实施“静态管理”

海南省会海口静态管理 市民非必要不外出

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Vacanciers sur la plage de Sanya, sur l'île chinoise de Hainan, en juillet 2021
Vacanciers sur la plage de Sanya, sur l'île chinoise de Hainan, en juillet 2021 © HECTOR RETAMAL / AFP
作者： 法广
3 分钟

海南省为防控新冠疫情，实施“静态管理”的地区持续增加，省会海口市明天将实行临时性静态管理，继续核酸筛查，所有村镇、居民社区实施封闭管理，全体市民非必要不外出。

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据官方微信“海口发布”，为有效排除风险隐患，尽快阻断疫情蔓延，当局决定自10日早上6时到晚上11时，海口全市实行临时性全域静态管理。

在此期间将严格人员流动管理。所有乡镇、村、小区（居民社区）实施封闭管理，全体市民非必要一律不外出。有紧急就医需求者，经社区同意后才可外出。公车、计程车等暂停营运。

海口市4个区8日开始全域核酸筛查工作，10日将展开第3轮核酸筛查。

根据人民网，自1日至9日12时，海南省这一波疫情累计报告阳性感染者1899例，其中确诊病例1314例、无症状感染者585例。9日0时至12时，海南全省共报告阳性感染者40例，疫情总体上升趋势有所趋缓。

第一批滞留三亚市的旅客已在今天开始返程。

海南省近日爆发疫情，陆续已有三亚市、东方市、琼海市、万宁市、澄迈县、陵水黎族自治县等多地宣布静态管理。海南省的目标是在12日实现“社会面清零”。

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