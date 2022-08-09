电台牌照检讨时，左报刊“爱国团体”批节目主持人播“毒”评论指施压

香港

在港左报报道，一个由市政协创立的团体，到香港商业电台(商台)和监管部门抗议，点名该台七个节目主持人和嘉宾散播反政府及憎恨中央及港府讯息，要求当局严加督管传媒，让「反中卖港言论无容身之处」。曾在左报批评后被中止电台工作的评论员吴志森指出，现时正是商台牌照中期检讨之际，亲京媒体藉报道「爱国团体」活动来进行打压，属惯用技俩，预料大气电波的言论光谱将会进一步收窄，最终达致「言论清一色」。

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商业电台的12年牌照将于2028年8月下旬到期，本月是牌照中期检讨之期。而商台过往在两次续牌之时，均有敢言的节目主持人被批评后不获续约。

就在昨(8日)早，由广东省化州市政协委员李国昌出任创会主席的「和衷共济爱港联盟」分别到通讯事务管理局和商台抗议，点名商台节目主持人潘小涛、沈旭晖、陶杰、冯智政、林海峰、卢觅雪及阮子健等人利用平台发放「反中卖港」言论，向公众渗透偏激的政治立场及扭曲的价值观，宣扬憎恨中央和港府思想，又或只以负面角度谈论港府施政和中国议题，以争取「反中乱港」分子共鸣。为确保「一国两制」行稳致远，团体强烈要求通讯局严加督管传媒，不能让平台任意邀请散播反政府及憎恨中央及特区政府讯息的嘉宾，误导观众思想方向，同时要杜绝主持人利用平台播毒，「让反中卖港言论无容身之处。」

有关活动获亲京媒体《文汇报》、《大公报》以及《坚料网》等亲建制网媒报道，但没有访问被点名者作出响应，亦没有指出部分被批评的主持人，即林海峰、卢觅雪及阮子健主蠢的《在晴朗的一天出发》，并非时事评论，而是娱乐性较重的清谈节目，以嘻笑怒骂方式谈论时事，林、卢二人更被广泛视为娱乐界中人。

网台听众忧有下一打击目标

报道引起关注，部分亲民主派网媒则以《党媒点名七位商台主持人》为题作出报道，声称为公义发声的D100综合新闻节目主持人梁家权披露，事后收到听众问候，忧虑他们是下一个目标。本身是资深新闻工作者的他又说，有关事宜虽非官方言论，却是在制造声音。

曾在被建制人士和媒体批评后停约的香港电台前「烽烟」(phone-in)节目主持人吴志森今日在其网上评论节目开宗明义指出，继多家主流电子传媒被收编或「赤化」后，现在轮到商台，预料有关人士被批后会「无运行」，商台会因受巨大压力而要求被批评者「收声」或换人。

他以自身经验指出，不少人士被批评后「无得捞」(失去工作之意)，令到言论「清一色」。他认为，这些「爱国者」或团体毛是不能接受尖锐批评，接着是平

和之声也不能忍受，再下来是缄默也不行，最后是赞扬也要按其调子讴歌。他预估，大气电波的言论光谱会越来越窄，能在当中「听到你喜欢的信息、正确的信息、符合事实的信息，会越来越少」，可能网上言论自由受规管之期也不遥远。

翻查资料，商台在2003年8月获续牌前，著名节目主持人郑经翰被听众投诉，该台续牌后，郑与另一具批判性的「名嘴」黄毓民于翌年5月先后以「政治压力、身心俱疲」为由「封咪」，接替的前人大兼行政立法两会议员李鹏飞在「开咪」不足两星期便请辞，声言午夜曾接获中方官员问候其家人的电话。到了2014年，该台另一名嘴李慧玲突被终止合约，她指出，事件与时任特首梁振英不满她经常批评政府有关，而商台为续牌受压而选择放弃她。不过，梁和商台首席智囊陈志云均否认李的指控。商台其后于2016年获续约12年，但遭港府提醒要「加强员工指引」，做到「恰当地持平」，被批评会令自我审查加剧，削弱编辑自主。