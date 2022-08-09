美指控中国远东电缆暗助中兴继续伊朗业务

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美国商务部8月9日指控中国电线电缆制造商远东电缆违反美国有关“向伊朗运送电信设备”的出口管制条例。

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商务部在一封控告信中表示，远东电缆在2013年达成协议，从中兴通讯公司购买设备，然后与多家伊朗公司签订合同，提供电信设备和零部件。商务部指出，远东电缆在2014年9月至2016年1月期间，违反18次美国出口管制条例。

指控信引述路透报导说，尽管美国对伊朗实施制裁，中兴通讯仍签订了向伊朗电信公司（TCI）运送美国产品的合同，并计划通过第三方恢复向伊朗发货。此前，中兴通讯在2012年暂停向伊朗运送美国产品。

信中说，远东电缆随后在2014年与伊朗电信公司（TCI）和Khadamate Ertebati Rightel签约以提供设备和零部件，两家公司都是中兴通讯的客户。

商务部官员约翰・桑德曼（John Sonderman）说：“正如指控的那样，在中兴通讯因为累犯被调查时，远东电缆成为了中兴通讯的一个分身，为中兴通讯向伊朗发货提供便利。”

远东电缆和中兴通讯没有立即回应评论请求。

远东电缆有30天的时间对商务部的指控信作出回应。

中兴通讯因违反制裁规定，2017年同意支付美国司法部、商务部和财政部祭出的8亿9200万美元罚款。中兴当时认罪，坦承向伊朗输送美国电信设备，并接受缓刑，已于今年3月结束缓刑期。