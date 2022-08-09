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美指控中国远东电缆暗助中兴继续伊朗业务

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Quatrième groupe mondial dans les télécoms, ZTE a plaidé coupable d'avoir acquis des équipements aux Etats-Unis et de les avoir réexportés vers l'Iran et la Corée du Nord en dépit des sanctions frappant ces deux pays pour leurs programmes militaires et leurs violations des droits de l'homme.
Quatrième groupe mondial dans les télécoms, ZTE a plaidé coupable d'avoir acquis des équipements aux Etats-Unis et de les avoir réexportés vers l'Iran et la Corée du Nord en dépit des sanctions frappant ces deux pays pour leurs programmes militaires et leurs violations des droits de l'homme. © AFP
作者： 法广
3 分钟

美国商务部8月9日指控中国电线电缆制造商远东电缆违反美国有关“向伊朗运送电信设备”的出口管制条例。

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商务部在一封控告信中表示，远东电缆在2013年达成协议，从中兴通讯公司购买设备，然后与多家伊朗公司签订合同，提供电信设备和零部件。商务部指出，远东电缆在2014年9月至2016年1月期间，违反18次美国出口管制条例。

指控信引述路透报导说，尽管美国对伊朗实施制裁，中兴通讯仍签订了向伊朗电信公司（TCI）运送美国产品的合同，并计划通过第三方恢复向伊朗发货。此前，中兴通讯在2012年暂停向伊朗运送美国产品。

信中说，远东电缆随后在2014年与伊朗电信公司（TCI）和Khadamate Ertebati Rightel签约以提供设备和零部件，两家公司都是中兴通讯的客户。

商务部官员约翰・桑德曼（John Sonderman）说：“正如指控的那样，在中兴通讯因为累犯被调查时，远东电缆成为了中兴通讯的一个分身，为中兴通讯向伊朗发货提供便利。”

远东电缆和中兴通讯没有立即回应评论请求。

远东电缆有30天的时间对商务部的指控信作出回应。

中兴通讯因违反制裁规定，2017年同意支付美国司法部、商务部和财政部祭出的8亿9200万美元罚款。中兴当时认罪，坦承向伊朗输送美国电信设备，并接受缓刑，已于今年3月结束缓刑期。

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