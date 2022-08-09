路透社：中国当局坚持清零 妇女选择放弃生育

封控/中国生育

路透社报导指出，由于中国当局坚持防疫清零政策，无预警地封控吓坏妇女而纷纷选择放弃生育。与此同时，联合国的报告更指出，中国人口2023年极可能负成长，印度将取代中国成为人口第1大国。

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在目睹今春中共当局为贯彻清零强力封控上海整整两个月后，克莱儿．姜（音译，Claire Jiang）对路透社表示说，自己真的不想在中国再怀孕生子。

路透社又援引任职美国威斯康辛大学麦迪逊分校的中国人口学家易富贤表示「中国显然是大政府，小家庭，清零政策，导致了『零经济、零婚姻、零生育率』」。

联合国公布的报告说，疫情对中国的生育造成长期影响，妇女们担忧经济的不安全感、质疑疫苗不利胎儿，以及严格的防疫限制，导致怀胎和照顾婴儿的两难。

报道提到，联合国7月公布的报告预测，中国14亿人口最快可能在2023年起减少，届时印度将取代中国成为全球第1人口大国，到2050年中国人口将减少1亿900万，比他们之前在2019年的预测减少逾3倍。

报道引述人口学家指出，这些数据确实凸显严格的防疫措施的确冲击中国出生率，并预计今年的情况只会更糟。