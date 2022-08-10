中国军方低调宣布围台军事演习结束 但还会“定期巡逻”

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中国军方今天表示，已在台湾周边军事演习“完成多项任务”，但将进行定期巡逻，据路透社称，这可能预示着数日的军演结束，但北京将继续向台湾施压。

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中国对美国众议院议长南希佩洛西上周访问台北感到愤怒，已将其在其声称为自己的自治岛屿周围进行的最大规模演习延长至原定的四天之后。中国军队今天宣布，围绕台湾“完成各项任务”，将进行定期巡逻。

上周的演习包括弹道导弹发射，其中一些飞越台湾首都台北，以及在台湾周围的天空和水域模拟海空攻击。

解放军东部战区在一份简短声明中表示，其在台湾周边海空域的一系列联合军事行动“圆满完成了各项任务，有效检验了部队的综合作战能力”。“战区部队将密切关注台海局势变化，继续开展训练备战，组织定期向台海方向进行战备巡逻，坚决捍卫国家主权和领土完整。 "

台湾方面对此消息没有立即作出反应。

一位了解此事的消息人士周三早些时候告诉路透社，中国海军舰艇在台湾东海岸和西海岸附近仍然活跃。消息人士称，截至周三下午，中国海军在中线附近的活动仍在继续，中线是台湾海峡的非官方缓冲区，中国战斗机也继续在中线附近飞行，并补充说台湾已在该地区派出飞机和船只来监控情况。

中国国家广播公司中央电视台周三发布的视频显示，中国战斗机在半空中进行紧急救援和加油，以及海军舰艇在台湾附近进行的演习。据中央电视台报道，东部战区司令部表示，演习的重点是封锁和补给后勤，“在复杂的电磁环境下提高联合遏制和控制能力”。

据路透社说，台湾主要反对党国民党副主席周三飞往中国大陆，该党称这是一次预先安排的与台商会面。夏告诉记者，他不会去北京，也没有安排任何正式会议。

然而，台湾政府对中国演习期间去访表示“遗憾”。台湾总统蔡英文说：“此时，国民党还执意去中国，让我们的人民失望。”