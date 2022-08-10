中国版MeToo 弦子控朱军上诉失败

中国/中国版MeToo

被视为中国版MeToo指标案件，常与日本女记者伊藤诗织案相提并论的中国女性弦子控诉央视主持人朱军性骚扰案，今天二审开庭，因证据不足维持原判，弦子仍然败诉定谳。

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据中央社今天报道说，中国版MeToo 弦子控央视主持人性骚扰败诉定谳。北京市第一中级人民法院官方微博晚间发布，院方10日开庭二审，依法不公开开庭审理上诉人周某某（弦子本名姓周）与被上诉人朱某一般人格权纠纷案并当庭宣判。

根据发布，庭审中双方依法陈述了各自的意见，进行了举证质证，发表了辩论意见。法院经审理认为，上诉人周某某提交的证据不足以证明朱某对其实施了性骚扰行为，上诉请求不能成立，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，故判决驳回周某某的全部上诉请求，维持原判。

今天下午，弦子亲自出庭，有网友还晒出了弦子在二审开庭前与诸多支持者的现场合影，但现场的网友并没有看到朱军的身影。

据该报道，全案发生在2014年，央视主持人朱军被控当时涉嫌性骚扰实习生弦子，发生地点是央视的化妆室。弦子在2018年在网上透露她的遭遇，事件曝光后受到舆论广泛关注。不过，朱军对相关说法否认。

中国2018年出现反对性骚扰和性侵害的MeToo风潮，许多女性在网上揭露自己曾遭到上司、师长性骚扰甚至性侵害，当中弦子案件因涉及官媒央视，引起瞩目。

2021年9月14日北京市海淀区人民法院不公开审理后，认为弦子提交的证据不足以证明朱军性骚扰，一审驳回其诉讼请求。不少支持、声援弦子的微博号、微信公众号则被禁言或封号。

中央社引据中国数字时代网站，二审前，弦子透过在微信朋友圈发布影片表示，从2018年起诉到今天，时间已过去4年，10日也很有可能是该案的最后一次开庭。弦子说，不管有没有她这个案子，愿意支持女性、支持反对性别暴力，愿意去帮助弱者的人群不会停止，大家始终还是会汇聚在一起，为了正义、公平去努力。