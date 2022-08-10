中国疫情蔓延 19省1万余名医护急赴海南

海南实施静态管理

中国各地疫情持续蔓延，自8月以来本土疫情波及中国25省，海南、西藏等多个省区正在急建方舱医院，1万余名医护人员调派海南防疫，新疆乌鲁木齐市多个城区自10日起，实施静态管理。

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8月10日，中国国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红称，海南疫情防控形势严峻复杂。她在当天的新闻发布会上说，奥密克戎变异株传播速度快，传播隐匿，容易引发较大规模聚集性疫情。

郭燕红说，当局已从全国19个省份调派1万馀名医护人员进驻海南。核酸检测方面，调派近8000名检测人员、採样人员。医疗救治方面，调派2000馀名医务人员，并且派出两支国家紧急医学救援队，接管方舱医院。

随着疫情快速升温，海南官方声称8月12日前实现社会面清零，其中疫情最紧张的三亚市，继启用第一方舱医院后，又火速建设第二方舱医院。三亚市政府称，第二方舱医院争取11日前建成。

此外，三亚及海口等多个重点城区已採取“静态管理”，变相封城。受此影响，当地航班停飞，导致大批游客被困，其中约有8万名游客困在三亚，部分饭店、旅馆趁机加价“宰客”，类似行径引爆民怨。

曾有920天无确诊纪录的西藏自治区，近日也爆发疫情。当局已启动区域性全员核酸检测，并急建三家方舱医院。首府拉萨也宣布暂停开放布达拉宫等重要场所。

拉萨市疫情防控领导小组办公室8日晚间发布“8号公告”，宣布在全市核酸检测点扩增到545个，开展全员核酸检测。同时关闭酒吧、朗玛厅（藏区娱乐场所）等场所。