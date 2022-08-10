中国首个#MeToo案今上诉

中国/中国首个#MeToo案

中国一起备受瞩目的性骚扰案件的上诉庭审今天在北京开庭，该案被认为是中国历史上第一起 "#MeToo "案件。周晓璇曾在2018年指控中国央视明星主持人朱军性侵。2020年12月，该案的第一次听证会在法庭外吸引了不寻常的人群。当时警察拘捕了数位外国记者，包括法新社记者。

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中国首个#MeToo案件今天进入上诉阶段。据法新社今天自北京报道称，29岁的周晓璇曾在2018年指控中国央视明星主持人朱军，在她四年前在国营的央视当实习生时强行亲吻和抚摸她。在2021年9月的一审中，经过三年的司法诉讼，北京一家法院驳回了她的申诉，称证据不足。

这位年轻女性的指控引发了中国社交网络上类似证词的雪崩，呼应西方国家谴责性骚扰的#MeToo运动，在中国形成冲击。

申诉人对一审判决不服，提出上诉，她的上诉案件于今天周三14:00在北京审理。据周晓璇说，"我仍然感到有些害怕和沮丧。" 她在听证会前不久告诉法新社。她形容第一次审判就像对她伤害到第二道深深的伤口。她说，她的律师将试图举证更多的证据，如事发后警方对她父母的采访记录和监控录像。

据该报道，被告朱军没有参加任何听证会，他曾起诉投诉人诽谤，但周晓璇说她没有听说过此事。

周晓璇有笔名叫仙子，要求公开道歉并赔偿5万元（7200欧元）。

2020年12月，该案的第一次听证会在法庭外吸引了不寻常的人群。当时警察拘捕了数目外国记者，包括法新社的记者。

周晓璇说："我的案子的进展情况真的很困难。" 周晓璇说，“我担心其他受害者在看到我的诉讼经历后会害怕出面维护自己的权利。”

投诉最初是以身体伤害为由提出的，但原告的律师后来试图以2020年通过的新反骚扰法为基础重新提诉。

法新社说，尽管有这样的立法，但中国妇女往往不愿意报告遭骚扰行为，而且很少有案件能在法庭上结案。