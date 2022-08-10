北京今推台湾新白皮书 称严惩“台独”

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中国今天发布台湾问题新白皮书，誓言零容忍台独，并杜绝台独支持者有 "任何回旋余地"。该白皮书强调 "使用武力 "收复台湾仍然是 "最后的手段"。

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中国今天警告对台湾分裂分子零容忍。法新社说，这一新的警告是在最近几天中国在台湾周围进行大规模的军事演习之后发出的，以回应美国三号人物南希-佩洛西对台北的访问。美国众议院议长佩洛西访问台湾，被北京视为一种挑衅，因为美国已承诺与中国声称的台湾领土无有正式关系。

中国政府机构国台办周三发布了一份 "白皮书"，详细说明了北京计划如何收复台湾，包括通过经济激励手段。据白皮书说，"我们愿意创造一个广阔的合作空间，以实现和平统一，"该文件以向台湾当局布告的形式说，“但我们不会给旨在以任何形式实现台湾独立的分离主义行动留下任何空间。”

中国认为拥有约2300万人口的台湾是其省份之一，自中国内战（1949年）结束以来，中国尚未设法将台湾与其他领土统一起来。

七十年来，共产党军队从未能够征服台湾，台湾一直在中华民国的控制之下，据法新社说，中华民国该政权曾经统治中国大陆，现在只管辖台湾。

据中国白皮书说，“我们没有承诺放弃使用武力。" 此是自2000年以来关于这一主题的第一份白皮书。对于军事手段解决台湾问题，白皮书说，”我们会在迫不得已的情况下，作为最后手段使用武力。面对分离主义分子或外部势力的挑衅，如果他们越过我们的红线，我们将被迫采取严厉的措施。“

白皮书还提出了 "统一 "后经济繁荣的前景。中国提议加强文化联系、社会保障、医疗保健，并通过 "优惠政策 "促进更好的经济 "一体化"。白皮书承诺：“有了强大的祖国作为后盾，台湾同胞将更加强大，更加自信，更加安全，在国际舞台上更加受到尊重。”

从20世纪80年代起，台湾的政治体制一度非常威严，并朝着民主方向发展。台湾的年轻人，特别是在最近几年，开始形成与中国大陆不同的身份认同。中国认为台湾现总统的政党，以及任何公开主张独立或淡化台湾人的中国身份的人，都是 "分裂主义"。

最近几天，北京的军队在台湾周围进行了有史以来最大的军事演习。中国一直在练习用飞机、船只和弹道导弹对台湾进行封锁。

演习本应在周日结束，但在周一和周二继续进行。中国军方在周三发布了前一天行动的照片和视频。它们显示战斗机起飞，拍摄台湾海岸线，并在飞行中进行加油。台湾军方星期二进行了自己的演习，练习击退对台湾的进攻。