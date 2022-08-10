华日：美国智库兵棋推演显示美台能抵御中国攻台

台湾/中国/美国/兵棋推演

上周末华盛顿的一个智库进行了一场为期一天的复杂兵棋推演，演示了中国的任何攻台尝试可能对整个印太地区造成多大程度的破坏，以及该岛会对北京方面的军事力量构成多大的挑战。这场推演是在该智库的华盛顿办公室进行的。

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华盛顿的一个智库进行了一场为期一天的复杂兵棋推演。华尔街日报署名Warren P. Strobel今天报道称，华盛顿智库这个兵棋推演显示美台能抵御中国。

据该报道，若中国攻台，那么头三周会击沉两艘价值数十亿美元的美国航母，袭击日本和关岛的美军基地，并摧毁数百架美国先进战机。而中国的损失要更惨重。中国军队在台湾登陆，夺取该岛南部三分之一的地区，但两栖部队在美日导弹和潜艇的无情攻击下减损严重，部队无法获得补给。台北牢牢掌握在台湾人手中，北京方面没有多少远程弹道导弹对抗美国依然强大的海空力量。

此次推演涉及“红方”和“蓝方”、各种地图、20面骰子和复杂的电脑运算，与其说这是一次模拟，不如说是对未来可能局势的一次预演。正如推演所展示的，在现实世界中，中国向台湾周边和日本附近海域发射了导弹，这是为抗议美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)访台而进行的大规模军事力量展示的一部分。

这场耗时7小时、模拟三周战斗的推演表明，即便有近年来取得的军事进步，中国在100英里（约合161公里）宽的台湾海峡发动一场两栖入侵也将是一项艰巨的任务。

不过，美国与台湾的代价会很高。台湾经济将支离破碎，美军会受到重创，需要多年才能恢复元气，美国的全球影响力会受到影响。

一些美国军事指挥人员指出，2027年，即中国人民解放军建军100周年，是一个可能的攻台时间。

该兵棋推演预设的情境是：中国已决定攻台，而美国对台湾实施援助。推演中未涉及可能使用核武器的情况。美国官方在是否会作出军事响应以保卫台湾的问题上奉行“战略模糊”政策。

这一天的推演是22轮中的第17轮，以对美国不利的假设情境开局：美国被欧洲的一场危机分散了注意力，从而拖慢了向太平洋地区增兵的速度。与此同时，台湾的反应能力因中国的信息战和破坏行动而受到了阻碍。

红方代表的中国方面攻势猛烈，希望尽快制服台湾，同时阻止预期中的美方反应措施。中国军队向美国在日本的空军基地和太平洋上的航空母舰攻击群发射弹道导弹，摧毁了几个喷气式战斗机中队，击沉了航空母舰和其他美国船只。中国在台湾的东海岸部署了一条由水面舰艇组成的防御警戒线，并轰炸了台湾的基础设施，以干扰台湾的地面部队的行动。最后，中国22,000人的部队在台湾东南海岸登陆，并缓慢向北作战，希望夺取一个港口或机场，同时避免进入城市以及随之而来的城市巷战。

据该报道，但随着时间的推移，形势逐渐对美国和日本有利。尽管船只、飞机和人员损失惨重，但美军轰炸了中国的多个港口，清除了中方舰艇组成的警戒线，并成功攻击北京方面的弱点——向台湾运送部队和物资的两栖船只。

一名红方队员在浏览台湾令人生畏的地形图时，思考了一个不同的策略。同样属于红方的Wasser说。“与其说是平局，不如说是一种感受，就是谁也没赢，但谁也没输。”

该报道原文链接：cn.wsj.com/articles/%E5%8D%8E%E7%9B%9B%E9%A1%BF%E6%99%BA%E5%BA%93%E5%85%B5%E6%A3%8B%E6%8E%A8%E6%BC%94%E6%98%BE%E7%A4%BA%E7%BE%8E%E5%8F%B0%E8%83%BD%E6%8A%B5%E5%BE%A1%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%94%BB%E5%8F%B0-11660102205?tesla=y