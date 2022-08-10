台湾军演开启后大陆说熄演 但中美台均悄秀肌肉

台湾/中国

台湾军方周二进行了一次实弹炮兵演习，模拟该岛对中国入侵的防御，台北指责北京正在准备入侵。中国方面今天低调宣称结束台湾周围的军演，该军演取得成功获得胜利，但会继续对台湾巡逻。今天的消息说，台湾海域，4艘中国解放军船舰今天滞留花东海域，1架美军P8-A海神式海上巡逻机也现踪绕飞。

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台湾9日开始举行军事演习，台北指责北京准备入侵。据法新社说，台湾军方周二在南部的屏东县格林威治标准时间0040后不久开始军演，发射信号弹和炮火。不过，台湾军演第一天非常短暂。台湾第八军团发言人卢伟杰说，演习在格林威治时间1点30分左右结束。

台湾军队说，部署了几百名士兵，以及大约40门榴弹炮。新的演习定于星期四举行。

星期二的演习吸引了许多围观者。

中国上周在台湾周围启动了有史以来最大规模的军事、空中和海上演习，以回应众议院议长南希-佩洛西的访问，她是几十年来访问台湾的最高级别美国官员。

台湾与中国大陆隔着180公里宽的海峡，台湾定期举行模拟中国入侵的军事演习。

台湾的演习是在中国周一将自己的海上和空中联合演习扩大到该岛周围之后进行的。台湾的军演像往常一样，引来北京的警告。

中国军方证实，中国的演习在星期二继续进行，涉及空中和海上部队。中国人民解放军东部战区司令部在一份声明中说，军方正在台湾周围进行训练演习，"重点是联合封锁和协调支援行动"。

据台湾军方表示，周二发现有45架中国军机和10艘舰船在台湾海峡活动，其中16架飞机越过了中间线。

据自由时报今天报道称，中国军队在台湾周边实施军事演习，台湾军队加强戒备，但作息如常，军方今日仍监控到4艘解放军船舰在花东外海滞留；另有航迷今追踪1架美军P8-A海神式海上巡逻机在花东外海绕圈飞行；军事专家研判，美军可能也在侦查解放军军舰相关情报参数，也不排除监控潜舰的可能性。