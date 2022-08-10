台湾海峡军演浓云 国民党坚持访问大陆引当局心忧

台湾/国民党组团访问大陆

2022年8月5日，在中国福建省平潭的68海里风景区，一架中国军机在台湾海峡上方飞行，这里是中国大陆离台湾岛最近的地方。

中国今天发布台湾问题白皮书，也是今天，国民党副主席夏立言率团访问中国大陆。中央社说，据了解，在陆方邀请下，国民党才在军演敏感时机访陆，并于中国军方导弹飞越台湾的4日向陆委会报备。政府担心陆方正在铺陈宣传，分化台湾社会，曾劝导放弃访问，但国民党坚持访问，或称不谈政治。

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据中央社今天报道称，国民党副主席夏立言10日率团前往中国大陆访问，他表示，很多人对他这次赴陆有意见，可是也有很多人支持他去，各种声音都尊重，强调现在就是做该做的事，去大陆关怀台湾民众，是应该做的事。

2名知情人士向中央社表示，大陆委员会是在4日收到国民党大陆事务部申报的访陆行程。那是美众院议长佩洛西（Nancy Pelosi）结束访台隔天，中国人民解放军开始在台海周边大规模军演，并发射弹道导弹穿越台湾上空的日子。

一名熟悉台商圈的人士说，因为新冠病毒疫情，国民党今年未能前往大陆参加海峡论坛，近期一直有规划要赴陆探访台商。但选在这个敏感时机前往，是因中国大陆国务院台湾事务办公室邀请，国民党也感“无奈”。他说，国民党若要关心台商，任何时候都可以。而陆方在此时邀访，可能有急迫性，推测台办系统或许正铺陈新的对台宣传。

在夏立言出访之日，北京今天上午发布了“台湾问题与新时代中国统一事业”白皮书。官媒新华社引述中共中央台办发言人说，“面对新形势，有必要发表新的国家统一白皮书，进一步重申台湾是中国的一部分的事实和现状”，当中重申争取和平统一，同时不承诺放弃使用武力。

北京曾于1993年与2000年发表“台湾问题与中国的统一”、“一个中国的原则与台湾问题”白皮书。

一名两岸人士则说，中国大陆对台的统战分化已有前例。2005年北京制定“反分裂国家法”引起台湾社会抗议时，也曾邀请支持北京论述的人士背书。

他说，在中共对台严重军事威胁和复合性施压之际，国民党前往大陆的时机“至为不当”，不仅可能对台湾民心士气团结有不良影响，也可能误导国际社会对台湾面临威胁的认知，因此第一时间就劝阻访陆。

夏立言虽曾任陆委会主委，但已逾赴陆应经审查许可的管制期限，目前赴陆则须向陆委会申报。

国民党表示，访团此次行程集中在台商聚集的长江三角洲和珠江三角洲，不会去北京，也未规划谈政治问题。

对于此行是否可能与中国大陆全国政协主席汪洋、国台办主任刘结一，或海峡两岸关系协会会长张志军等人士会面，夏立言今早在机场受访时说，若“当地主人”希望会面，也客随主便，不会排斥。

据中央社说，对于国民党副主席夏立言今天率团访陆，陆委会表示非常遗憾，并再次呼吁国民党避免落入中共统战和“以武促统迫谈”的陷阱，以维护台湾利益。

台湾大陆委员会今天下午以书面方式表示，正当中共对台严重军事威胁与极限施压，大敌当前，台湾全民团结一致、国军夙夜匪懈、国际同声谴责之际，对中国国民党不听劝阻仍执意访中，陆委会表达非常遗憾，再次呼吁国民党要避免落入中共统战与其“以武促统迫谈”的陷阱，以维护台湾整体利益。

陆委会再次提醒相关人士进行两岸交流，应注意中共图谋常态化侵犯台湾的意图与目的，遵守政府相关规范，切勿附和中共立场，以维护台湾整体利益。

夏立言今天率团前往中国大陆访问，随行人员包括大陆事务部主任林祖嘉、副主任邓岱贤、以及智库董事高思博等。

据新头壳报道称，美国众议院议长佩洛西上周（Nancy Pelosi）访台后，中共8月4日对台湾周边海域发射11枚东风飞弹，威胁台湾人民安全，危害两岸和平国际社会及台湾人民均强烈反感。中国对台军演及极限施压之际，陆委会9日晚证实，国民党副主席夏立言10日上午将率团前往中国，可能与国台办主任刘结一等中共高官见面，陆委会认为时机不宜，加以劝阻。据悉，夏立言2016年5月卸任陆委会主委后，目前已逾5年赴中管制期，官方只能口头规劝，无法直接禁止。

据了解，夏立言是曾任马政府最后一任陆委会主委，熟悉重要国家安全及机密业务，依两岸条例相关规定，卸任后有5年赴中管制期，须经政府许可才能去中国。国民党中国大陆事务部在8月发文给陆委会，告知夏立言10日将访问中国，行程规划到厦门、广州、东莞、深圳、杭州、上海，预定27日返台。

据自由时报报道，外传中国中央台办邀请国民党组团到中国，国民党副主席夏立言等一行人明天上午将启程访中，赴北京会见中国政协主席汪洋与国台办主任刘结一。国民党今晚回应，国民党一定捍卫台湾民众的安全与福祉、维护两岸及区域和平，这次访中行程最重要就是关心所有台湾在大陆工作、求学和生活的国人同胞，了解他们的需求和问题，同时传达台湾农渔民、中小企业目前所遭遇的困难和心声，绝不触及政治性议题。

国民党强调，夏立言等人所到地区集中在福建、广东以及长三角地区，绝无所谓“访问北京”、“会见高官”等情事。

据国民党指出，蔡英文总统日前才表示对两岸建设性对话抱持开放态度，国内九大工商团体日前也吁请两岸当局应以民生经济为重，避免冲突，国民党此行是为关心在中台湾民众民生福祉、为台湾发声，不会谈及任何政治性议题。